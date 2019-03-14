"Мегабанк" обжаловал в суде штраф НБУ за рисковую деятельность

В НБУ пояснили, что основаниями для решения о штрафе стали факты снятия наличных в общей сумме около 211,8 миллиона гривень.

"Мегабанк" обжаловал в судебном порядке штраф Национального банка Украины в размере 6,2 миллиона гривень за проведение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

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Как сообщается на сайте НБУ, основаниями для решения о штрафе стали установленные в банке факты снятия наличных за период с марта 2017 по апрель 2018 года в общей сумме около 211,8 миллиона гривень группой физических лиц - клиентов банка.

По оценкам регулятора, характер операций дает основания полагать, что их целью является конвертация безналичных средств в наличные, так как средства предварительно поступали со счета юридического лица как предоставление кредитов, при этом кредитные договоры являются однотипными.

Каждое из физлиц получило кредит от 4,2 миллиона гривень до 10,3 миллиона гривень на 14 календарных дней, при этом доходов физлиц было недостаточно для погашения кредитных обязательств, так как часть физлиц являются безработными или занимают должности, не предусматривающие получения достаточных доходов.

Погашение кредитов проводилось двумя юридическими лицами - клиентами банка на основании договоров поручительства безналичными средствами, которые поступали со счетов юридических лиц в разных банках в качестве оплаты за сельскохозяйственную продукцию или как безвозвратная финансовая помощь.

Счета физлицами в банке закрывались к погашению выданных финансовой компанией кредитов, а финансовые операции по счетам некоторых физлиц проводились после полученного банком заявления об их закрытии.

Кроме того, как отметил НБУ, у поручителей имеются признаки фиктивности.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в феврале применил меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга к двум банкам, в том числе оштрафовал "Мегабанк" на 6,2 миллиона гривень за проведение рисковой деятельности.