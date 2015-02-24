Капинвестиции в Украине за год снизились на 24%

Объем освоенных капитальных инвестиций в Украине в 2014 году составил 204,062 млрд грн, что на 24,1% ниже показателя за предыдущий год, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции, при этом данные по Донецкой и Луганской областям могут быть уточнены.

Как сообщается, на конец года наибольший объем освоенных капинвестиций приходится на Киев – 29,7%, или 60,687 млрд грн, Днепропетровскую область – 9,5%, или 19,396 млрд грн, Киевскую область – 9%, или 18,246 млрд грн, Донецкую область – 6,3%, или 12,876 млрд грн, Львовскую область – 4,3%, или 8,880 млрд грн.

Рост капинвестиций в 2014 году по сравнению с предыдущим годом зафиксирован только в Ивано-Франковской области – на 26,9%, до 6,693 млрд грн, Хмельницкой области - на 2,6%, до 3,811 млрд грн.

В остальных областях зафиксировано снижение освоенных капинвестиций, в том числе наибольшее падение в Луганской области - на 60,8% до 5,116 млрд грн, Донецкой области – на 56% до 12,876 млрд грн, Черновицкой области – на 36,1% до 1,550 млрд грн, Одесской области – на 32,7% до 8,451 млрд грн, Николаевской области – на 32,6% до 3,583 млрд грн.

Из общего объема капитальных инвестиций наибольшая сумма была направлена в виде инвестиций в материальные активы – 196,916 млрд грн.

Основным источником капитальных инвестиций традиционно являются собственные средства предприятий и организаций – 145,884 млрд грн, или 71,5% общего объема.

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Как сообщал УНИАН, объем освоенных капитальных инвестиций в Украине по итогам 2013 года по сравнению с 2012 годом снизился на 11,1% до 247,892 млрд грн.

По итогам 2012 года объем освоенных капитальных инвестиций в Украине составил 263,73 млрд грн, что на 8,3% больше показателя 2011 года.