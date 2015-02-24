Банк России обвалил курс нацвалюты почти на два рубля

Центральный банк России почти на два рубля повысил официальный курс доллара, курс евро регулятор повысил почти на полтора рубля, сообщается на сайте Центробанка во вторник, 24 февраля, передает «Дождь».

На 25 февраля регулятор установил курс доллара на отметке в 63,51 рубля, евро же официально будет стоить 71,94 рубля.

По состоянию на 13:09 по московскому времени на торгах на Московской бирже доллар торговался на отметке в 63,19 рубля, за евро же предлагали 71,43 рубля.

Утром 24 февраля мировые цены на нефть продолжили падение после недавней корректировки.

21 февраля международное рейтинговое агентство Moody’s понизило суверенный кредитный рейтинг России с уровня Baa3 до Ba1 с негативным прогнозом.

Ba1 — первая ступень спекулятивной категории, которую еще называют «мусорной». Эта категория входит в неинвестиционный уровень. Это означает, что инвесторам не рекомендуется вкладывать средства в российскую экономику.