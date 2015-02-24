Гривня продолжает падать: 33,50 за доллар и почти 38 за евро

Во вторник, 24 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке понизились до 32,00/33,50 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По словам собеседника агентства, спрос превышал предложение, некоторые сделки шли по курсу 34,00 грн/долл., но они были единичные.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 36,24/37,94 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,5070/0,5320 грн/рубль.

Читайте такжеГонтарева готовит "быстрые и решительные" меры по стабилизации гривни

По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 17:00 составил 31,6345 грн/долл., к этому часу было заключено 202 соглашения, объем торгов составил 167,41 млн долл.