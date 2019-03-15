Китай одобрил новый закон об иностранных инвестициях

Эксперты рассматривают закон как реакцию Пекина на жалобы США, что власти Китая вынуждают иностранные компании передавать технологии местным партнерам.

Депутаты высшего законодательного органа Китая - Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в пятницу одобрили закон об иностранных инвестициях, который направлен на повышение уровня транспарентности относительно иностранных инвестиций в Китае, а также на обеспечение равных условий китайским и иностранным компаниям на рынке.

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Об этом сообщает Прайм.

Голосование состоялось в Доме народных собраний в последний день ежегодной сессии ВСНП, которая начала работу 5 марта.

В завершающий день сессии 2929 депутатов проголосовали за, восемь - против, ещё восемь воздержались.

Закон вступит в силу 1 января 2020 года. Главная его цель - привлечение в Китай иностранных инвестиций, которые являются частью расширения политики открытости и строительства экономики открытого типа. Закон заменит три предыдущих документа: закон "О паевых совместных предприятиях китайского и иностранного капитала", закон "О контрактных совместных предприятиях китайского и иностранного капитала" и закон "О предприятиях с иностранным капиталом". В проекте четко указывается, что власти Китая будут давать равные условия для иностранных и китайских компаний.

Эксперты рассматривают закон как реакцию Пекина на жалобы США, что власти Китая вынуждают иностранные компании передавать технологии местным партнерам или "воруют технологии" у американских компаний. Правительство Китая называет эти обвинения необоснованными.