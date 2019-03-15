Нацкомиссия хочет внепланово проверить 30 облгазов

В случае получения разрешения будут исследованы соблюдения норм кодекса ГТС.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), официально обратилась в Государственную регуляторную службу для получения разрешения на внеплановые проверки 30 облгазов на предмет их работы в режиме суточной балансировки.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава НКРЭКУ Оксана Кривенко, опубликовав копии официального обращения.

"НКРЭКУ обратилась в Государственную регуляторную службу с просьбой разрешить провести внеплановую проверку работы 30 операторов газораспределительных систем в режиме суточного балансирования. В случае получения разрешения будут исследованы соблюдения норм кодекса ГТС", - написала Кривенко.

Как сообщал УНИАН, в марте НКРЭКУ начала проверки восьми операторов газораспределительных систем в Украине по факту выставления ими завышенных сумм в платежках за газ для населения в конце прошлого года.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в феврале этого года получила разрешение от Государственной регуляторной службы Украины на проведение внеплановых проверок 20 операторов газораспределительных систем на предмет доначисления в платежках потребителей.