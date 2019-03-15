Кабмин хочет за три года привести Украину в ТОП-30 рейтинга Doing Business
Кабинет министров знает, каким образом Украина через три года может оказаться в числе тридцати лучших государств по легкости ведения бизнеса - в рейтинге Doing Business.
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Об этом во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.
"Мне не стыдно сказать, что мы вторые в мире по темпам роста. Впереди ещё долгий путь, но мы точно знаем, как нам прийти через три года к месту в Топ-30 в мире", - сказал он.
При этом Нефедов напомнил, что Украина за предыдущие три года поднялась в рейтинге Doing Business с 83-го на 71-е место.
Премьер-министр Владимир Гройсман, в свою очередь, отметил, что правительство "ставит амбициозную цель войти в Топ-50" рейтинга Doing Business, причем он считает это вполне реальным.
Как сообщал УНИАН, в прошлогоднем рейтинге Doing BusinessУкраина поднялась на 5 позиций и заняла 71-е место.