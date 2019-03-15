JPMorgan выкупил все $350 миллионов еврооблигаций Украины – СМИ

Сделка может принести миллионы долларов прибыли JPMorgan, который купил облигации с дисконтом.

Американский финансовый холдинг JPMorgan Chase & Co. выкупил все 350 миллионов долларов доразмещенных еврооблигаций Украины.

Читайте такжеУкраина может получить $8,5 миллиарда от размещения евробондов - НБУ

"JPMorgan Chase & Co. одолжил украинскому правительству около 350 миллионов долларов во вторник (12 марта – УНИАН), за две недели до президентских выборов в стране, испытывающей нехватку средств", - сообщает издание WSJ со ссылкой на источники, знакомые с этой сделкой.

В материале издания отмечается, что банк самостоятельно выкупил десятилетние еврооблигации Украины, что является отходом от стандартной практики организации продажи долговых ценных бумаг правительствами внешним инвесторам.

Издание подчеркивает, что сделка может принести миллионы долларов прибыли для JPMorgan, который купил облигации с дисконтом.

Как сообщал УНИАН, 12 марта Министерство финансов Украины увеличило сумму выпуска десятилетних еврооблигаций на 350 миллионов долларов США со сроком погашения 1 ноября 2028 года. Организатором выпуска выступил JP Morgan. Процентная ставка по купону составляет 9,75%.

В конце октября 2018 года Украина выпустила две серии еврооблигаций на общую сумму 2 миллиарда долларов. Ставка доходности пятилетних облигаций на 750 миллионов долларов составила 8,994% годовых, десятилетних на 1,250 миллиардов долларов - 9,750% годовых.

В целом за год Минфин ожидает поступления от размещения евробондов на уровне 2 миллиардов долларов.

По итогам 2018 года Минфин привлек государственные заимствования для финансирования бюджетного дефицита на сумму около 286,5 миллиарда в гривневом эквиваленте.

Объем государственного и гарантированного государством долга Украины за 2018 год в долларовом эквиваленте вырос на 2,6% - до 78,32 миллиарда долларов, в гривневом эквиваленте - на 1,3% - до 2,169 триллиона гривень.