Правительство вводит 5-10% дополнительный сбор на импорт

Кабинет министров Украины завершил консультации с международными финансовыми организациями о временных мерах по стабилизации платежного баланса, предусматривающих введение дополнительных пошлин на некритический импорт в размере 5–10%.

Соответствующее постановление Кабмина размещено на сайте правительства.

«С целью обеспечения реализации Закона Украины "О мерах по стабилизации платежного баланса Украины в соответствии со статьей XII Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года" и Закона Украины "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно стабилизации платежного баланса" считать консультации с международными финансовыми организациями по введению временных мер по стабилизации платежного баланса Украины завершенными», - говорится в документе.

Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 28 декабря 2014 года приняла закон о мерах по стабилизации платежного баланса (№1562), который предусматривает временное, сроком на 12 месяцев, введение дополнительных импортных пошлин на 100 товарных групп (по ставке 5-10%), что позволит увеличить доходы бюджета на 17,6 млрд грн. Во время обсуждения этого законопроекта, внесенного правительством, премьер-министр Арсений Яценюк отметил, что импортный сбор будет вводиться только после соответствующих консультаций с представителями Европейского Союза и Международного валютного фонда.

По словам министра финансов Украины Наталии Яресько, Кабинет министров Украины намерен в ближайшее время ввести в действие принятое в конце декабря решение о повышении пошлин на импорт на 5-10%, за исключением товаров так называемого критического импорта, перечень которых будет определен в кратчайшие сроки.