Поддержка микробизнеса по-украински: кнут и репрессии вместо пряника

«Наш бизнес возник из отношений - мы хотели работать вместе и создавать классную одежду со смыслом. Нам именно такой не хватало – с качественной эстетичной иллюстрацией и с интеллектуальным подтекстом. Такие футболки мы покупали на европейских и американских сайтах. Ощутили свою потребность, вооружились вниманием к деталям, многое изучали. Мы были менеджером и сметчиком, которые сейчас превращают свой амбициозный импульс в успешный бизнес-проект», - рассказывают о начале своего предпринимательского пути супруги Мария Якнюнас и Александр Федорин, основавшие бренд SIL’. Как отмечают сами предприниматели, они создают современную одежду с иллюстрациями, наполненными смыслом.

Таких историй - тысячи. Ежедневно в Украине регистрируются сотни амбициозных предпринимателей, которые мечтают превратить свое хобби в дело жизни. Они производят новый креативный продукт, тем самым создавая рабочие места и наполняя государственный бюджет. Однако, в большинстве случаев, после принятия ответственного решения о регистрации бизнеса предприниматели сталкиваются с суровой реальностью – сложностями в коммуникации с государственными органами, неподъемной налоговой нагрузкой, обременительным механизмом администрирования налогов, коррупцией и попросту воровством.

Согласно данным сервиса мониторинга регистрационных данных украинских компаний OpenDataBot, в 2018 году в Украине было зарегистрировано более 272 тысяч физических лиц-предпринимателей, тогда как около 179 тысяч приняли решение прекратить свою деятельность. Общее количество предпринимателей в 2018 году сократилось по сравнению с 2017 годом на 8% - до 1,8 миллионов человек.

По результатам социологического опроса, проведенного группой "Рейтинг", по состоянию на конец февраля текущего года 48% граждан отметили, что не хотели бы заниматься собственным делом, тогда как еще полгода назад этот показатель составлял 41%. Две трети опрошенных склонны считать, что государство мешает деятельности малого и среднего бизнеса в Украине (65%). Лишь 7% полагают, что власти способствуют развитию предпринимательства.

«Когда мы приняли решение об открытии бизнеса и консультировались со знакомыми предпринимателями, возникал лишь один вопрос: «Зачем все так усложнять?». Походы в родную налоговую напоминали спуск в чистилище, где ты даже не грешник, а просто залетная птица. Но ведь человек, который работает над созданием креативного продукта, не способен мыслить, как бюрократические часы», - отмечает Мария Якнюнас.

При этом предпринимательница добавляет, что боится даже представить, насколько усложнится следующий этап развития бизнеса – когда станет вопрос о смене формы хозяйствования.

Не зная броду, не суйся в воду

По словам налогового консультанта Киевского центра развития и поддержки бизнеса Александры Томашевской, чаще всего на пути открытия собственного дела людей останавливает страх потерять свои вложения. И в большинстве случаев эти опасения оправданы. Излишняя бюрократизация и сложность процессов приводит к тому, что микро-предприниматели не могут самостоятельно разобраться в нюансах, нарушение которых влечет за собой штрафы.

«Чем меньше субъект хозяйствования, тем важнее для него с самого начала сесть и разобраться во всех тонкостях, иначе натолкнешься на подводные камни. Я сочувствую начинающим предпринимателям. С одной стороны, за последние годы в сегменте микро-, малого и среднего бизнеса внедрено много инноваций: ряд услуг переведены в онлайн-режим, создан электронный кабинет налогоплательщика – очень полезная вещь. Но с другой стороны, как только ты начинаешь погружаться в налоговые и правовые вопросы, осознаешь, какое это испытание», - отметила эксперт.

Большинство микро-предпринимателей совмещают в едином лице руководителя, бухгалтера и юриста. Они выбрали для себя упрощенную систему налогообложения и самостоятельно изучают законодательную базу, рассчитывают суммы налогов к уплате, подают отчетность. На первый взгляд, система единого налога кажется простой и понятной, а ее правила прописаны в Налоговом кодексе исчерпывающе. Но на этапе ведения бизнеса у налогоплательщика возникают вопросы, на которые сложно ответить однозначно, сославшись на норму закона. К спорным моментам можно отнести, к примеру, обязательность выдачи товарного чека. За малейшее нарушение «единщик» рискует быть переведенным на общую систему налогообложения. И в таком случае без помощи квалифицированного бухгалтера разобраться будет намного сложнее.

«Иногда создается впечатление, словно система усложнена нарочно. Из-за трудностей администрирования честные предприниматели, которые платят налоги, установили регистраторы расчетных операций, ведут книги учета доходов, но ошиблись в мелочи – например, не поставили подпись – уже считаются нарушителями. И Государственная фискальная служба может применить к ним санкции. Однако, для бизнеса, который только начинает выходить на уровень окупаемости, они неподъемны», - утверждает Томашевская.

Показательными являются данные о результативности проверок кассовой дисциплины. По данным ГФС, в поисках злостных нарушителей в 2018 году ведомство провело почти 17 тысяч проверок, по результатам которых оштрафовало предприятия на 940 миллионов гривень. При этом нарушения были установлены в 100% проведенных проверок. То есть каждый визит налоговиков заканчивался штрафом. Но не может такого быть, чтобы каждый субъект так нагло нарушал закон. В таком случае, проблему следует искать в самом законе.

Налоговые страсти

Предприниматели отмечают, что главной преградой на пути развития их бизнеса является налоговая нагрузка. По результатам опроса, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией среди представителей малого и микробизнеса, об этом сообщили 56% респондентов.

С подобной статистикой соглашается Совет бизнес-омбудсмена, представляющий интересы бизнеса в органах власти. В 2018 году эта организация получила 1792 жалобы, из которых 73% поступило от малого и среднего бизнеса. Более половины полученных жалоб относились к налоговым вопросам. Также предприниматели сетовали на незаконные действия правоохранительных органов, государственных ведомств и органов местного самоуправления.

«Жизнь предпринимателям усложняет процесс администрирования налогов и утомительная коммуникация с налоговыми органами. Кроме того, малый и микробизнес не чувствует поддержки со стороны государства в отношении программ финансирования, программ развития для масштабирования бизнеса», - отмечает Елена Еро, координатор платформы Unlimit Ukraine, созданной на базе Европейской Бизнес Ассоциации для развития малого и микробизнеса.

Для поддержки начинающих предпринимателей в ряде зарубежных стран действуют программы, освобождающие микробизнес от уплаты налогов, пока тот не нарастит свой доход до определенного уровня. Это позволяет ему окрепнуть финансово, чтобы постепенно переходить на новые этапы развития, создавать новые рабочие места.

Тем временем, украинская власть не устает инициировать все новые и новые нормы, направленные на увеличение налоговых поступлений в бюджет и покрытие дефицита Пенсионного фонда, наносящие сокрушительный удар по честным микропредпринимателям.

Война с ФОПами

С начала 2017 года Министерство социальной политики инициировало ряд предложений, вызывающих у украинского бизнеса волну негатива.

Началось все с введения нормы об обязательной уплате предпринимателем единого социального взноса вне зависимости от того, получает он прибыль, или нет. В то время как большинство ведущих экономических экспертов выступают за дальнейшее снижение ставки либо же полную отмену этого вида налога, министр соцполитики Андрей Рева увидел в нем один из основных источников наполнения Пенсионного фонда.

«Что такое единый социальный взнос? Это налог на труд. Налога на труд не должно быть. Может быть налог на землю, на ресурсы, на доходы, на потребление, но не на труд. Чем больше труда будет задействовано на рынке – тем лучше для общества, потому облагать это налогом – глупость», - высказал мнение старший экономист CASE-Ukraine Владимир Дубровский, отмечая, что исторически ЕСВ был взносом в солидарную пенсионную систему, которая уже давно «умерла».

Смена правил уплаты ЕСВ привела к массовой ликвидации предприятий. В разных городах Украины количество закрытых физических лиц – предпринимателей, так называемых ФОПов, колебалось в пределах от нескольких сотен до нескольких тысяч в день. Однако, как отмечал Рева, большинство из этих предпринимателей не вели хозяйственной деятельности и не платили налоги, но имели определенные социальные льготы, потому их ликвидация имела позитивное влияние на экономику страны.

На этом Минсоцполитики не остановилось. В четвертом квартале 2018 года ведомство инициировало законопроект, которым предложило увеличить максимальную базу начисления ЕСВ до 25 минимальных заработных плат с 15 (до 104 с 55,8 тысяч гривень). Это предложение поддержали также премьер-министр и президент, прикрываясь популистскими лозунгами о необходимости помогать украинским пенсионерам. При этом никого из них не смутило, что данная инициатива в принципе противоречила здравому смыслу, поскольку ее реализация способствовала бы исключительно закрытию еще большего количества микропредприятий и дальнейшей тенизации украинской экономики.

Однако и это не конец. Следующее гениальное предложение министра Ревы касалось уже ограничения возможностей для работодателей при найме ФОПов. Минсоцполитики разработало законопроект, которым определялись критерии, ужесточающие разграничение трудовых отношений и предпринимательской деятельности. Документом предлагается штрафовать предприятия в том случае, если занятые в них ФОПы выполняют ту же работу, что и обычные сотрудники в штате. По словам министра, его принятие позволит бороться с недобросовестными плательщиками, использующими физических лиц - предпринимателей как инструмент оптимизации.

Подобная практика действительно широко распространена в Украине. Существует ряд крупных торговых сетей и ресторанов, оформленных на ФОПов. Это позволяет им в несколько раз сократить налоговую нагрузку. Но реализация Ревиной инициативы проблему теневой занятости в стране не решит - лишь окажет дополнительное давление на предпринимателей, особенно в сферах IT и консалтинга. А если украинские «реформаторы» таким образом жаждут защитить права наемных сотрудников, им следует заняться разработкой изменений в Трудовой кодекс, в котором будут четко определены обязанности работника и работодателя.

«Я понимаю, что в государстве существует дефицит Пенсионного фонда, который необходимо покрывать. Но если повышать налоговую нагрузку на предпринимателей, он будет только увеличиваться, поскольку люди попросту уйдут в тень. Большие налоговые поступления государство получает не от предпринимателей, не они наполняют бюджет. Пусть власть лучше обратит свое внимание на акцизы, ресурсные платежи, приватизацию. Предпринимателей наоборот нужно поддерживать. У них есть понимание того, как создать новый интересный продукт и на этом заработать. А наше государство, вставляющее палки в колеса, зарабатывать не умеет. Потому, к сожалению, у нас в стране предпринимателей рассматривают как дойную корову», - отметила Томашевская.

На пути к переменам

Украине предстоит проделать еще много работы, чтобы сдвинуть вектор своей поддержки с крупных компаний, принадлежащих приближенным к власти олигархам, на амбициозных начинающих предпринимателей.

Для этого, прежде всего, необходимо заняться смягчением налоговой нагрузки. При этом, как отмечает партнер аудиторской компании Crowe Horwath AC Ukraine Ольга Богданова, этот вопрос необходимо рассматривать в контексте эффективности социальных программ.

«Если сравнивать налоговую нагрузку в Украине с другими странами Европы, у нас она будет далеко не самой высокой. Но сравнивать налоговые ставки – неправильно. В европейских странах с высоким уровнем налоговой нагрузки существует рабочая система возврата налога. К примеру, в северных странах налог на доходы физических лиц достигает 50%, но в то же время там работают эффективные социальные программы, социальное страхование. Если предположить, что в Украине налог составит 50%, и ничего не будет компенсироваться, это приведет к краху. Потому все эти вещи нужно рассматривать в комплексе», - отметила Богданова.

Действующая в настоящее время система напоминает пережиток советского прошлого. В украинской Конституции тип государственного устройства определен как «социальный». По изначальной задумке, государство должно активно вмешиваться во все сферы жизни граждан, гарантируя им при этом определенный минимум благосостояния. Подобная система работает в странах Скандинавии и Западной Европы. Однако построенное в Украине «социальное государство» привело лишь к излишней зарегулированности, которая приводит к повсеместной коррупции, большим государственным расходам и высоким, как для развивающейся страны, налогам. Потому один из выходов со сложившейся ситуации эксперты видят в снижении налоговой нагрузки для предпринимателей и дерегуляции при одновременном снижении социальных гарантий государства. Однако в период предвыборного популизма не стоит рассчитывать на то, что украинский политикум решится свернуть неэффективное социальное направление.

Но налоговая нагрузка – не единственная проблема отечественных микропредпринимателей, требующая решения. Начинающие ФОПы очень нуждаются в информационной и консультационной поддержке государства. Чтобы вместо замалчивания задолженностей и лавинного накопления платежей, государство шло на встречу предпринимателю и преждевременно предупреждало его о предстоящих выплатах, приближении сроков подачи отчетности и изменениях в законодательстве.

Другая важная задача, которую необходимо выполнить для упрощения жизни предпринимателям, заключается в сглаживании перехода из микро- в малый бизнес с точки зрения сложности учета и объема налогов.

«Нужно работать над тем, чтобы большее количество ФОПов хотело стать полноценными компаниями, выходить на новые рынки, начинать экспортировать. ФОПы дают комфортный старт бизнесу, но на одних лишь ФОПах устойчивую экономику не построишь. Для того, чтобы экономика росла, нужно чтобы бизнес рос из микро- в малый, из малого в средний», - отметил заместитель исполнительного директора Центра экономической стратегии Дмитрий Яблоновский.

Стоит отметить, что Украина хоть и медленно, но движется на этом пути. Проведенные реформы в сфере дерегуляции постепенно приносят свои плоды. К тому же регистрация бизнеса в Украине не составит таких проблем, как, например, в Польше, где этот процесс может затянуться на месяцы. По оптимистичным заявлениям первого замминистра экономики Максима Нефедова, Кабмин точно знает, как сделать так, чтобы наша страна через три года оказалась в Топ-30 рейтинга легкости ведения бизнеса Doing Business. Но государству следует помнить, что, проводя реформы и продвигаясь на шаг вперед, не нужно следом делать три шага назад, потакая коррупционерам и взяточникам.

Надежда Бурбела