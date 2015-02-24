Украинские власти могут стабилизировать гривню на отметке 18-19 за доллар - эксперт

Такое мнение высказал экс-замглавы НБУ, доктор экономических наук, профессор Александр Савченко в эфире программы «Тема дня» на УНИАН-ТВ, комментируя действующие с 24 февраля ограничения НБУ на валютном рынке, включая проверку импортных контрактов с предоплатой свыше 50 тыс. долл., обязательное оформление аккредитива по импорту с предоплатой свыше 500 тыс. долл. и запрет на кредитование под покупку валюты.

По словам эксперта, валютный кризис предполагает введение административных ограничений, но подобные меры имеют только краткосрочный эффект, после чего оказывают деструктивное влияние на валютный рынок и экономику страны.

«Запрет предоплаты на импорт может вызвать кризис на нефтяном рынке, на рынке горючего. Потому что, как правило, сейчас Украине мало доверяют экономические партнеры и требуют предоплату. Даже у достаточно уважаемых структур. Нет предоплаты – нет поставки товара», - сказал Савченко.

Эксперт поделился опытом, когда он в кризисном 2008 году, пребывая на посту замглавы НБУ, инициировал достаточно жесткие меры контроля над всеми валютными операциями, национальная валюта укрепилась со значения 10 грн/долл. до уровня 7,8 грн/долл.

«Главный вопрос – что нужно делать? Нужно делать все, чтобы валюта пришла на валютный рынок. Курс – это цена одного доллара. Когда цена падает? Когда много товаров. Когда мало – цена растет. Так же и с долларом. А Национальный банк еще больше сужает рынок, и выталкивает импортеров, экспортеров, людей за пределы рынка», - пояснил он.

Причиной стремительного обесценивания гривни Савченко назвал именно административные ограничения на валютном рынке, включая ограничения по досрочному получению валютных депозитов, на покупку валюты в банках, налогообложение продажи валюты экспортерами, налог на доходы по депозитам на фоне их оттока из банков.

«Экспорт упал на 15% в прошлом году, а валютный рынок – в 3 раза. Это означает, что создались новые рынки за пределами Украины, вне легального поля. В Лондоне, в Москве, в Варшаве. Наличный и безналичный. Создалась «африканская» система курсообразования, когда много курсов, и на этом наживаются спекулянты», - отметил он.

По мнению эксперта, украинские власти располагают инструментарием для стабилизации валютного рынка даже при нынешнем, критически низком объеме золотовалютных резервов, но для этого нужны консолидированные усилия и Национального банка, и правительства.

«Первое - взять контроль над всеми валютными операциями на предмет выявления спекулятивных. Честный бизнес пусть работает, нечестный – сразу в прокуратуру, милицию и так далее. Второе – отмена всех ограничений, включая на куплю-продажу валюты и валютные депозиты. Третье – ввести такой якорь для стабилизации финансовой системы, как ценовая стабильность - инфляционное таргетирование», - перечислил Савченко.

Среди необходимых мер правительства эксперт выделил такие шаги, как балансирование бюджетов НАК «Нафтогаз Украины», правительства, Фонда гарантирования, государственных банков. «Прекратить требовать у Национального банка эмиссионную поддержку балансирования этих структур. Для этого нужно радикально сократить государственные расходы, не на 10%, а на 10% в ВВП», - добавил он.

По оценкам эксперта, при синхронных действиях правительства и НБУ возможно укрепление гривни до отметки около 18-19 грн/долл. «И правительство, и Национальный банк должны действовать синхронно, и я вам гарантирую, если правильные решения будут приниматься этими двумя игроками, гривня может стабилизироваться возле 18-19 грн за доллар. Это тоже катастрофа, но не такая значительная, как сейчас», - прогнозирует Савченко.

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Как сообщал УНИАН, НБУ перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке в феврале прошлого года, и в результате гривня за год обесценилась к доллару США по официальному курсу в 2 раза. В конце прошлого года регулятор ввел практику ежедневных индикативных аукционов для поиска равновесного курса, после отмены которых с 5 февраля этого года гривня по официальному курсу продолжила девальвировать, подешевев к доллару более чем в 1,5 раза за несколько дней.

Кабинет министров 12 февраля утвердил меморандум о сотрудничестве с Международным валютным фондом в рамках новой программы сроком на 4 года с объемом финансирования 17,5 млрд долл., окончательное решение Совета директоров МВФ ожидается в течение четырех следующих недель. Валютный рынок на позитивные новости о новой программе с МВФ не отреагировал, поскольку участники рынка помимо возобновления финансирования МВФ и других доноров ожидают снижения напряженности на востоке Украины.

С 24 февраля НБУ ввел еще ряд ограничений на валютном рынке, включая обязательную проверку импортных контрактов на сумму свыше 50 тыс. долл., предполагающих предоплату, обязательное оформление аккредитива для выполнения импортного контракта с предоплатой на сумму свыше 500 тыс. долл., а также запрет на операции по кредитованию для покупки валюты. Глава НБУ Валерия Гонтарева анонсировала новые меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, если принятые регулятором ограничения не дадут ожидаемого результата.

По информации участников рынка, эффект последних нововведений регулятора пока не оказал влияния на валютный рынок, поскольку реакция рынка традиционно запаздывает во времени.

Сегодня, 24 февраля, Нацбанк установил курс гривни к доллару на уровне 28,2912 грн/долл., что на 6 копеек выше исторического минимума на уровне 28,3481 грн/долл., установленного вчера, 23 февраля. Согласно обновленному официальному курсу, с начала этого года гривня подешевела по отношению к доллару в 1,8 раза, или на 12,52 грн.

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Укрепление официального курса проведено НБУ вразрез с движением курсов на рынке. В частности, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке по данным НБУ на 13:30 понизился до 29,8943 грн/долл., котировки на межбанковском валютном рынке по данным дилеров банков к этому часу достигают 31,90/33,40 грн/долл.

Полный эфир программы доступен по ссылке: http://www.unian.net/multimedia/video-3/8754-novyie-zapretyi-na-valyutnom-ryinke.html