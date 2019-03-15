Гройсман: у государства нет ресурсов для повышение минимальной пенсии на 3000 гривень

По его словам, решение о повышении уровня минимальной пенсии на 3000 грн потребует дополнительно 270 млрд грн в бюджет Пенсионного фонда.

Повышение уровня минимальной пенсии украинцам на 3000 грн потребует изыскать дополнительно 270 млрд грн в бюджет Пенсионного фонда, однако государство не обладает такими ресурсами.

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Об этом во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Если минимальную пенсию сейчас увеличить на 3000 грн, нам нужно дополнительно в бюджет Пенсионного фонда 270 млрд грн. Я за это, но я точно знаю, что таких ресурсов у нас точно нет», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, с 1 марта 2019 года правительство ввело автоматическую индексацию пенсий, по результатам которой пенсия вырастет для 8,972 млн украинских пенсионеров из 10,2 млн пенсионеров.

С нового года правительство увеличило размер пенсий военным пенсионерам.