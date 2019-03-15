МВФ может отложить выделение Украине нового транша кредита – эксперты

Это может произойти из-за решения Конституционного суда об отмене ответственности за незаконное обогащение и невыполнения в срок условий действующей программы.

Международный валютный фонд может отсрочить предоставление Украине очередного транша кредита в рамках действующей программы stand-by из-за решения Конституционного суда об отмене ответственности за незаконное обогащение и невыполнения в срок условий действующей программы, считают опрошенные УНИАН эксперты.

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В частности, старший аналитик "Райффайзен Банка Аваль" Михаил Ребрик отметил, что вопрос отмены Конституционным судом статьи о незаконном обращении является принципиальным моментом предыдущих программ с МВФ.

"Если он не будет решен в ближайшее время, то транш как минимум будет отсрочен. Отсрочка транша - плохой сигнал инвесторам, которые и так нервничают из-за предстоящих выборов. На мой взгляд, ситуация более тревожная, чем была в феврале", - прокомментировал эксперт.

По его оценкам, отсрочка транша может привести к снижению курса гривни и ускорению инфляции.

Главный экономист Dragon Capital Елена Белан считает, что Украине предстоят дискуссии с МВФ относительно решения Конституционного суда, что касается предыдущей программы, а также относительно предусмотренного действующей программой повышения внутренней цены на газ, в то время как принятие Верховной Радой закона о "сплите" до конца марта маловероятно.

"Пока в парламенте нет консенсуса по этому вопросу. Скорее всего, этот маяк не будет выполнен к установленному сроку, но его можно будет выполнить позже. Как правило, во время работы оценочной миссии невыполненные структурные маяки попадают в список предварительных мер, без выполнения которых получение транша уже невозможно", - поясняет эксперт.

Белан предупреждает, что задержка транша от МВФ несет существенные риски для экономики, так как правительство не сможет получить финансирование в бюджет от Евросоюза и выйти на внешний рынок с крупным выпуском евробондов.

"Максимально с этими внешними заимствованиями можно тянуть до сентября, когда предстоят крупные внешние погашения, включая 1,1 миллиарда долларов по суверенным евробондам. В противном случае нужно будет максимально ужимать бюджетные расходы, чтобы выплатить внешние долги, а это очень болезненно для экономики", - говорит эксперт.

Руководитель подразделения по корпоративному анализу ICU Александр Мартыненко считает, что принятие закона "сплит" в парламенте может затянуться до завершения президентских выборов, что с учетом невыполнения еще ряда других условий меморандума с МВФ грозит отсрочкой пересмотра условий программы и выделения второго транша.

"Кроме того, может быть отложен второй транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 500 миллионов евро, ведь продолжение сотрудничества с МВФ является одним из условий данного пакета. Наконец, это вызовет большие трудности в привлечении на финансовых рынках средств, необходимых для финансирования выплат по валютной задолженности", - комментирует эксперт.

По оценкам ICU, потребность правительства в привлечении таких средств на финансовых рынках составляет не менее 7 миллиардов долларов на этот год.

Справка УНИАН. Совет директоров МВФ утвердил новую 14-месячную программу stand-by для Украины объемом 3,9 миллиарда долларов Украина получила первый транш по новой программе в объеме 1,4 миллиарда долларов. 21 декабря 2018 года. Получение еще двух траншей по 1,3 миллиарда долларов ожидается по итогам пересмотра выполнения условий программы в мае и в ноябре.

Конституционный суд 26 февраля признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение). По информации Национального антикоррупционного бюро Украины, из-за этого решения все производства в отношении коррупционеров будут закрыты.

После оглашения решения КС в международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International заявили об угрозе для Украины потерять безвизовый режим с Евросоюзом, а страны "Большой семерки" (G7) и Всемирный банк назвали это решение крупным поражением в борьбе с коррупцией в нашей стране.

По информации Национального банка, решение Конституционного суда стало одним из ключевых вопросов дискуссии с представителями МВФ, техническая миссия которого работала в Киеве с 5 по 13 марта, но пока Фонд каких-либо решений по этому вопросу не принимал. В целом Нацбанк пока не видит рисков для продолжения сотрудничества с МВФ, отмечая, что работа продолжается в обычном режиме.