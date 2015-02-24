Еврогруппа одобрила план реформ правительства Греции

Греция во вторник получила продление кредитного соглашения на четыре месяца, когда ее партнеры по еврозоне одобрили план реформ, в котором власти страны обещают экономить бюджетные средства, сообщает Рейтер.

Министры финансов приняли это решение в рамках часовой телефонной конференции, возглавляемой председателем Еврогруппы Йеруном Дейсселблумом, после того, как новое правительство Афин направило ему подробный список реформ, которые оно собирается осуществить к июлю.

"После решения, принятого Еврогруппой на телефонной конференции, можно начинать процедуры продления греческой программы", - написал в твиттере Валдис Домбровскис, вице-президент Еврокомиссии по вопросам евро.

Министры рассмотрели шестистраничный документ, подписанный министром финансов Греции Янисом Варуфакисом, который противоречит предвыборным обещаниям нового правительства, таким как приостановка приватизации, увеличение социальных расходов и повышение минимальной оплаты труда. В документе правительство обещает согласовывать с европейскими партнерами ключевые реформы и проводить их безболезненно для бюджета.

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И Еврокомиссия, и Международный валютный фонд сочли греческое письмо "достаточно полным, чтобы быть весомым отправным пунктом для принятия успешного заключения в результате рассмотрения".

В заявлении Еврогруппа призвала Грецию развивать и расширять список реформ, основываясь на "текущей ситуации" - это эвфемизм для программы международной помощи, которую премьер-министр Алексис Ципрас пообещал отменить.

Указывая на жесткие переговоры впереди, глава МВФ Кристин Лагард сказала, что план реформ "не слишком специфический" и понадобятся намного более четкие гарантии в отношении ключевых реформ.

Финансовые рынки подскочили еще до подтверждения продления срока действия кредитного соглашения, спасающего страну от неминуемого банковского коллапса, государственного банкротства и возможного выхода из еврозоны.

Судьба Греции в долгосрочной перспективе остается неясной. Дейсселблум сказал Европарламенту, что самой обремененной долгами стране еврозоны, вероятно, понадобится новая финансовая помощь.