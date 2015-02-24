Минфин сегодня одолжил на внутреннем рынке 19 млн гривень

Министерство финансов Украины привлекло в государственный бюджет 18,960 млн грн на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сегодня, 24 февраля, сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, все средства привлечены в результате размещения гривневых облигаций сроком обращения 2 года под 16,70% годовых по одной поданной заявке инвестора.

Также Минфин планировал размещение гривневых облигаций сроком обращения 5 лет, но инвесторы не подали ни одной заявки.

Читайте такжеНацбанк в январе снизил выкуп гособлигаций более чем в 3 раза

Как сообщал УНИАН, Минфин на ОВГЗ-аукционах в феврале привлек в госбюджет 298,265 млн долл. и 23,710 млн грн.

По данным Госказначейства на 26 января, с начала года в госбюджет поступили госзаимствования на сумму 5,541 млрд грн, расходы по обслуживанию госдолга составили 4,902 млрд грн, по погашению госдолга – 3,696 млрд грн.

По состоянию на 24 февраля объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 527,654 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 338,308 млрд грн, или 64% общего объема. В собственности банков находятся ОВГЗ на сумму 129,719 млрд грн, нерезидентов – 32,514 млрд грн.

Действующий госбюджет Украины на 2015 год предполагает предельный объем дефицита на уровне 63,670 млрд грн, или 3,7% ВВП, ожидаемый годовой показатель госдолга – 1,176 трлн грн, или 68% ВВП.