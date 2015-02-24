В НБУ заявили, что инфляция в Украине приближается к 30%

Директор Департамента монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Сергей Николайчук заявил, что инфляция в Украине приближается к показателю в 30%.

Об этом он сказал в интервью телеканалу "Al Jazeera", говорится в сообщении регулятора на странице в Facebook.

«Мы, как Национальный банк Украины, делаем значительные шаги по наращиванию институциональной способности Нацбанка в сфере монетарной политики. И нашей стратегической целью в этой сфере является внедрение или переход на режим инфляционного таргетирования. Это режим, который позволит нам, позволит населению Украины иметь низкую и стабильную инфляцию в долгосрочной перспективе, в среднесрочной перспективе, и принесет много преимуществ. Бесспорно, будет очень сложно и почти невозможно перейти на такой режим этого года, потому что невозможно это сделать при нынешнем уровне инфляции, который приближается к 30%», - сказал он.

При этом Николайчук отметил, что не связывает монетарную политику НБУ с девальвацией обменного курса, которая состоялась в прошлом году и продолжается в этом.

«На самом деле текущая ситуация на валютном рынке является результатом накопленных дисбалансов во многих сферах, в разных макроэкономических сферах за предыдущие годы, а также политики жесткой поддержки обменного курса Национальным банком в предыдущие годы. И, конечно, наибольшим было влияние вооруженного конфликта и кризиса доверия в Украине», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, правительство прогнозирует инфляцию в 2015 году на уровне 26%.

С начала этого года гривня подешевела относительно доллара в 1,8 раза, или на 12,52 грн.