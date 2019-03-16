Баланс недели: немногословный МВФ, осторожный Нацбанк и новые кредиты

На уходящей неделе миссия ключевого кредитора Украины - Международного валютного фонда завершила работу в Киеве. Главной темой обсуждения специалистов МВФ с украинскими властями стало резонансное решение Конституционного суда Украины об отмене уголовной ответственности за незаконное обогащение. Эта норма была введена еще в 2015 году в рамках проведения антикоррупционных мероприятий в ходе реализации предыдущей программы сотрудничества с Фондом. Вердикт КСУ уже вызвал бурную реакцию у международных партнеров и может стать препятствием для дальнейшего сотрудничества с МВФ. Но пока никаких заявлений со стороны Фонда не последовало - его представители собрали необходимую информацию и молча уехали.

Эксперты считают, что кредитор примет взвешенное решение. «Этот вопрос касается выполнения предыдущей программы МВФ. Восстановление ответственности за это нарушение - сложный юридический и процессуальный вопрос, с которым издалека - из Вашингтона - тяжело разобраться», - поясняет главный экономист Dragon Capital Елена Белан. Она напомнила, что решающая миссия для получения следующего транша ожидается в мае, и к этому времени необходимо выполнить ряд условий, включая назначение судей Антикоррупционного суда, принятие закона о «сплит» (оптимизации госрегулирования рынков небанковских финансовых услуг) и пересмотр цен на газ.

К слову, вопрос повышения цены на газ для населения на 15% с 1 мая 2019 года, как это предусмотрено программой сотрудничества с МВФ и расписано в законе о госбюджете на текущий год, также может стать предметом дискуссий. Относительно теплая зима способствовала тому, что европейские цены на голубое топливо снизились практически до уровня текущей цены на газ для населения в Украине. Учитывая этот факт, на уходящей неделе премьер-министр Владимир Гройсман анонсировал проведение соответствующих переговоров Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и Министерства финансов с Международным валютным фондом.

«Я поручу «Нафтогазу» совместно с Министерством финансов начать рабочую дискуссию с Международным валютным фондом для того, чтобы урегулировать этот вопрос и не допустить любых повышений на газ, опираясь на предложение «Нафтогаза Украины», - заявил премьер.

Очевидно, что предстоящий пересмотр программы с МВФ будет сложным. Между тем, в Национальном банке пока не видят рисков для продолжения сотрудничества с Фондом, даже с учетом решения Конституционного суда. «Мы продолжаем работать в обычном режиме и не видим в этом каких-то рисков для продолжения сотрудничества с МВФ и получения очередных траншей, которые запланированы в мае и ноябре», - заявил глава НБУ Яков Смолий.

Нацбанк оценивает риски

Несмотря на замедление инфляции и озвученные оптимистичные ожидания, Национальный банк так и не решился снизить учетную ставку, что могло бы способствовать удешевлению банковских кредитов и ускорению роста экономики. В четверг на традиционном монетарном брифинге глава НБУ сообщил о сохранении ставки на прежнем уровне 18% годовых четвертый раз подряд. Ранее аналогичные решения Нацбанк принимал в октябре и декабре 2018 года, а также в январе 2019 года.

В НБУ объяснили свою нерешительность актуальностью прежних рисков, которые могут препятствовать дальнейшему снижению инфляции, и новыми рисками, связанными с очередным повышением социальных стандартов. Речь идет о стартовавшей с марта этого года монетизации субсидий, на что в текущем месяце из государственного бюджета будет выделено почти 5,7 миллиарда гривен. Кроме того, с марта правительство ввело автоматическую индексацию пенсий, благодаря которой выплаты повысятся для почти 9 из 10,2 миллиона украинских пенсионеров. Сумма этого повышения в среднем составит 515 гривен.

По оценкам НБУ, повышение социальных стандартов само по себе не окажет существенного влияния на рост потребительских цен, однако может подтолкнуть инфляционные ожидания. «Мы оценивали влияние отдельных решений относительно монетизации субсидий и повышения пенсий, но по каждому из этих элементов у нас оценки выходили до 0,1%, – прокомментировал ситуацию директор Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук. - Но это может повлиять на инфляционные ожидания, учитывая информационную кампанию, которая сопровождала эти меры».

Несмотря на опасения Нацбанка, Кабинет министров в предвыборной лихорадке продолжает повышать социальные расходы. На своем традиционном заседании в среду правительство ввело дополнительные выплаты для многодетных семей. Так, с 1 апреля они будут получать дополнительные 1700 гривен на каждого ребенка, начиная с третьего, до достижения им шестилетнего возраста. Как заявил министр социальной политики Андрей Рева, таким образом Кабмин реализует инициативу президента Петра Порошенко о помощи детям в многодетных семьях. До конца года на ее реализацию будет направлено 2,4 миллиарда гривен.

Новые кредиты

Невиданная щедрость украинских властей в отношении электората не снижает актуальность вопроса финансирования бюджетного дефицита. Для этих целей на уходящей неделе Министерство финансов увеличило сумму проведенного в октябре прошлого года выпуска десятилетних еврооблигаций на 350 миллионов долларов. Процентная ставка, как и в октябре, составила 9,75% годовых, а расчеты по транзакции запланированы на 21 марта.

Министр финансов Оксана Маркарова пояснила, что эта операция обусловлена потребностью своевременного финансирования бюджетных расходов. «Учитывая, что в 2019 году у нас 418 миллиардов гривен должно быть потрачены на обслуживание и погашение долгов, кроме четкого мониторинга за налоговыми и неналоговыми поступлениями, мы должны ежемесячно проводить плановые внутренние и внешние заимствования», - отметила она.

В Минфине напомнили, что в этом году Украина уже привлекла 529 миллионов евро кредита под гарантию Всемирного банка, а также анонсировали переговоры с официальными кредиторами о новых концессионных займах. Кроме того, активно привлекаются средства на внутреннем рынке – по итогам аукционов по размещению облигаций внутреннего госзайма, за первые два месяца текущего года в госбюджет поступило почти 35 миллиардов гривен, 886 миллионов долларов и 33 миллиона евро.

Стоит отметить, что ставки по внутренним займам остаются очень высокими - 19% - по бумагам в гривне, 6,5% - в долларах, 4,5% - в евро. С другой стороны, инвесторы пока не готовы одалживать Украине средства по более привлекательным ставкам, учитывая все еще низкие кредитные рейтинги. На уходящей неделе международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный рейтинг Украины на уровне «B-», что отражает все еще слабую внешнюю ликвидность страны и политические риски.

Следующая неделя обещает стать не менее интересной. Государственная служба статистики обнародует данные о росте экономики Украины за прошлый год и динамике промышленного производства. Кроме того, ожидается развязка конфликта между главой «Нафтогаза» Андреем Коболевым и премьер-министром Владимиром Гройсманом. Глава правительства пообещал обсудить предложение наблюдательного совета компании о продлении контракта с Коболевым еще на год при сокращении его зарплаты вдвое. Кроме того, Гройсман предложил обязать главу «Нафтогаза» обеспечить рост добычи отечественного газа, транспортировку российского газа с 2020 года и анбандлинг компании.

Увольнение Коболева по «сценарию Гройсмана» может обойтись украинской казне очень дорого. По словам адвоката юридической фирмы «Ильяшев и партнеры» Валерия Гудия, расторжение контракта предусматривает выплату выходного пособия, которое с учетом зарплаты главы НАК может составить около 171 миллиона гривен. Не выплата этого пособия, так же как и увольнение с нарушением установленного порядка (без соответствующего представления набсовета), может стать предметом судебного спора.

Ольга Гордиенко