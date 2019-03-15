ЕБРР и ЕС запустили кредитную линию для поддержки малого и среднего бизнеса в Украине

Кредитная линия предусматривает поддержку частных компаний, которые зарегистрированы в Украине и имеют до 250 работников, при этом заемщики смогут получить долгосрочные кредиты в сумме до 3 млн евро в гривневом эквиваленте.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) совместно с Европейским Союзом запустил кредитную линию на общую сумму до 60 млн евро для поддержки развития малых и средних предприятий (МСП) в Украине.

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Как сообщили в пресс-службе ЕБРР, благодаря данной кредитной линии, которая поможет модернизировать производство и увеличить экспортный потенциал, заемщики смогут получить до 3 млн евро в гривневом эквиваленте.

«Кредитная линия предусматривает поддержку частных компаний, которые зарегистрированы в Украине и имеют до 250 работников. Заемщики смогут получить долгосрочные кредиты в сумме до 3 млн евро в гривневом эквиваленте. Предоставление кредитов в местной валюте защитит заемщиков от валютных рисков», - сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что кредитные средства будут предоставляться через Государственный экспортно-импортный банк Украины ("Укрэксимбанк"), которому выделили на эту программу эквивалент в размере 22 млн евро (25 млн долл.) и компании «ОТП Лизинг», которой было выделено 10 млн евро.

«Дополнительные кредитные ресурсы в размере около 28 млн евро ожидаются в ближайшем будущем и будут доступны для других местных финансовых учреждений, которые присоединятся к кредитной линии», - сказано в сообщении.

В пресс-релизе ЕБРР подчеркивается, что компаниям-участникам также будет оказываться поддержка в приведении их производства в соответствие с требованиями директив ЕС, что позволит им конкурентоспособно работать на рынке ЕС.

«Запуск кредитной линии «EU4Business»-ЕБРР дает местным МСП, которые обеспечивают почти 80% рабочих мест в стране, но на которые пока приходится лишь около 40% ВВП, дополнительный доступ к финансированию для того, чтобы они могли и дальше развиваться, становиться более конкурентоспособными и соответствовать стандартам ЕС», - цитирует пресс-служба управляющего директора ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.

Кроме того, для предприятий, которые будут реализовать проекты в рамках данной кредитной линии, и которые будут отвечать определенным требованиям, будет возможность получить стимулирующие гранты.

В частности, украинские малые и средние предприятия, которые готовы внедрить у себя определенные технологии и полностью соответствовать санитарным и фитосанитарным требованиям или требованиям в области пищевой безопасности, смогут получить стимулирующий грант на покрытие до 15% стоимости проектов.

«ЕС старается, чтобы такие кредитные линии приносили пользу украинским малым и средним предприятиям, а также содействовали экономическому росту в Украине и укреплению экономических связей между ней и ЕС. В 2018 году объем экспорта украинских товаров в ЕС вырос на 15%, а импорт товаров из ЕС вырос на 11,5%. Мы считаем, что кредитные линии ГВЗСТ способствуют сохранению этих позитивных тенденций», - цитирует пресс-служба посла, главу делегации ЕС в Украине Хьюга Мингарелли.

Справка УНИАН. ЕБРР работает в Украине с 1993 года и является крупнейшим международным финансовым инвестором в нашей стране.

По данным Министерства финансов Украины, Европейский банк реконструкции и развития за период сотрудничества профинансировал в Украине 410 проектов на общую сумму 13 млрд евро, из них 7 проектов на 1,577 млрд евро в государственном секторе.