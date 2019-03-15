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Минфин: проверка получателей соцвыплат за год сэкономила 6 миллиардов

18:13, 15 марта 2019
Финансы
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Проверка получателей соцвыплат за год сэкономила 6 миллиардов / фото УНИАН

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Об этом сообщил заместитель министра финансов Украины Юрий Джигир в ходе презентации выполнения государственного бюджета Украины за 2018 год.

«В результате верификации определенная эффективность сформировалась – в прошлом году Минфин подал более 7 миллионов запросов в Министерство социальной политики на верификацию данных, по которым было сэкономлено до 6 млрд грн», - сказал он.

При этом в Минфине подчеркнули, что главной целью верификации является не экономия бюджетных расходов, а проверка справедливости и адресности назначения социальной помощи государства.

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Теги: #Минфин#верификация#соцвыплаты