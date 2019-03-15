Дефицит госбюджета Украины вырос в 8,5 раза

За два месяца Минфин разместил облигации внутреннего госзайма на сумму, эквивалентную 60,1 млрд грн.

Государственный бюджет Украины за январь-февраль 2019 года выполнен с дефицитом на уровне 13,6 млрд грн, что в 8,5 раза больше показателя за аналогичный период предыдущего года.

Читайте такжеУкраина выполнила большинство условий МВФ для получения очередного транша – министр финансов

Как свидетельствуют данные на сайте Министерства финансов Украины, дефицит был профинансирован за счет внутренних заимствований.

Отмечается, что в целом за два месяца Минфин разместил облигации внутреннего госзайма на сумму, эквивалентную 60,1 млрд грн.

Также в Минфине напомнили, что 1 марта валютный счет правительства был пополнен за счет получения кредитных средств под гарантии Всемирного банка в размере 512 млн евро.

Как сообщал УНИАН, госбюджет Украины за 2018 год выполнен с дефицитом на уровне 59,248 млрд грн, что на 23,7% больше дефицита за 2017 год, при установленном предельном показателе в размере 80,6 млрд грн, или 2,4% ВВП.

Государственный бюджет Украины на 2019 год предусматривает доходы в размере 1,026 трлн грн, расходы - 1,112 трлн грн, предельный объем дефицита - 89,989 млрд грн.