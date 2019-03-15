Гривня снова опустилася ниже 27 за доллар

Нацвалюта на межбанке 15 марта подешевела к доллару на 14 копеек – до 27,02/27,06 грн/долл.

В пятницу, 15 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,02/27,06 грн/долл., что на 14 копеек ниже закрытия предыдущих торгов.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,63/30,68 грн/евро, что на 27 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 18 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2701.4849 (15 марта – 2671.6488)

100 EUR – 3054.8391 (15 марта – 3017.6273)

По сравнению с показателем на 1 марта, гривня по официальному курсу подешевела к доллару США на 0,6%, к евро – укрепилась на 0,4%.