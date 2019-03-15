Погашение Укрзализныцей еврооблигаций не могло существенно повлиять на курс гривни

В компании обратили внимание, что определенные колебания на валютном рынке наблюдались и до, и после выхода компании на межбанк.

Погашение первой части еврооблигаций и выплата очередного купонного дохода по ним, осуществленные Укрзализныцей 14 марта 2019 года, не могли существенным образом отразиться на курсе национальной валюты. В частности, эти колебания могли стать следствием стечения ряда других факторов.

Так ситуацию на валютном рынке прокомментировали в компании по просьбе ИА «Интерфакс-Украина», сообщает пресс-служба компании.

«Со 175 млн долларов, выплаченных 14 марта 2019 года, на межбанке компания приобрела только 55 млн. Причем это делалось несколькими траншами, что при сегодняшней емкости валютного рынка Украины в пределах 270-400 млн долларов ежедневно, не могло существенно повлиять на курс национальной валюты», - отметили в Укрзализныце.

В компании также обратили внимание, что определенные колебания на валютном рынке наблюдались и до, и после выхода компании на межбанк. «Валютные колебания могли стать следствием стечения ряда других факторов, что зафиксировало гривню к доллару на новом уровне», - предположили в обществе.