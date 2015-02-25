Moody's понизило рейтинги "Сбербанка", ВТБ и "Газпромбанка" до "мусорного" уровня

Об этом сообщает lb.ua со ссылкой на агентство.

Решение Moody’s касается Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Россельхозбанка, Внешэкономбанка, Альфа-банка и Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК). Долгосрочные рейтинги финансовых компаний были снижены на одну ступень с уровня Baa3 до Ba1 с негативным прогнозом.

По данным пресс-релиза, рейтинг данных банков зависит от рейтинга страны, так как они получают поддержку от российского правительства. Дальнейшая политика в отношении этих финансовых организаций будет зависеть от суверенного кредитного рейтинга России.

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Также на положение банков влияет и ухудшение экономической ситуации в стране, что приводит к уменьшению числа займов и вкладов. В будущем из-за такого положения банки могут потребовать дополнительных мер государственной поддержки.

Ba1 — первая ступень спекулятивной категории, которую еще называют «мусорной». Эта категория входит в неинвестиционный уровень. Это означает, что инвесторам не рекомендуется вкладывать средства в данные финансовые институты.