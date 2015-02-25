Moody's понизило рейтинги "Сбербанка", ВТБ и "Газпромбанка" до "мусорного" уровня
Международное рейтинговое агентство Moody’s понизило кредитные рейтинги семи крупнейших финансовых институтов до «мусорного» уровня.
Об этом сообщает lb.ua со ссылкой на агентство.
Решение Moody’s касается Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Россельхозбанка, Внешэкономбанка, Альфа-банка и Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК). Долгосрочные рейтинги финансовых компаний были снижены на одну ступень с уровня Baa3 до Ba1 с негативным прогнозом.
По данным пресс-релиза, рейтинг данных банков зависит от рейтинга страны, так как они получают поддержку от российского правительства. Дальнейшая политика в отношении этих финансовых организаций будет зависеть от суверенного кредитного рейтинга России.
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Также на положение банков влияет и ухудшение экономической ситуации в стране, что приводит к уменьшению числа займов и вкладов. В будущем из-за такого положения банки могут потребовать дополнительных мер государственной поддержки.
Ba1 — первая ступень спекулятивной категории, которую еще называют «мусорной». Эта категория входит в неинвестиционный уровень. Это означает, что инвесторам не рекомендуется вкладывать средства в данные финансовые институты.