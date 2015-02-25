Власти Британии допустили возможность отключения РФ от системы SWIFT

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, передает DW.DE. По его словам, России следует ожидать ужесточения санкций, вплоть до отключения ее от международной системы банковских переводов SWIFT.

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"Я бы надеялся, что Евросоюз отреагирует коллективно и очень жестко новыми санкциями, включительно с так называемыми санкциями "третьего уровня", которые действительно ударят по экономике России", - отметил Дэвид Кэмерон. "Мы должны также взглянуть на другие пути - очевидно, смотреть на вопрос банкинга SWIFT является большим решением, однако в нем есть логика", - сказал британский премьер.

Дэвид Кэмерон объяснил свою позицию тем, что для того, чтобы пользоваться преимуществами современного мира, надо жить по его правилам. "Если Россия собирается покинуть систему XXI века, основанной на правилах, то они должны начать думать о том, останутся ли частью системы XXI века в том, что касается инвестиций, банковских операций, клиринговых компаний", - подчеркнул Дэвид Кэмерон.