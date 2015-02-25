Названы страны, которые больше всего страдают от спада экономики России

Из-за войны санкций между Западом и Россией и падения цен на нефть странам Центральной Азии угрожает отток инвестиций и дестабилизация экономики, пишут "Ведомости" со ссылкой на доклад коммуникационного холдинга Minchenko Consulting.

Сильнее всего санкции сказались на Казахстане, Киргизии и Таджикистане, считают авторы доклада. Среди других рисков для Центральноазиатского региона — вывод международного контингента войск из Афганистана и действия террористической группировки «Исламское государство».

Читайте такжеВ Польше заявили, что Россию могут отключить от SWIFTНа постсоветское пространство негативно повлияли экономический спад в России и девальвация рубля, констатирует экономист Renaissance Capital Чарльз Робертсон. Больше всего от снижения курса рубля пострадают Таджикистан, Киргизия и Узбекистан, прогнозирует он. По данным Всемирного банка, денежные переводы трудовых мигрантов из России составляют 42% ВВП Таджикистана, 25% — Молдавии, 21% — Армении, 31,5% — Киргизии, 12% — Узбекистана, 12% — Грузии, 2,5% — Азербайджана. По прогнозам МВФ, при сохранении текущей экономической ситуации в России потери стран Центральной Азии превысят в этом году $15 млрд.

Замедление экономического роста в России больнее ударит по странам — импортерам нефти и газа (Армения, Грузия, Киргизия и Таджикистан), чем по экспортерам (Казахстан, Узбекистан, Туркмения и Азербайджан). Снижение ВВП России на 1% уменьшит потоки переводов населению в страны Центральной Азии на 5%, пишут аналитики Bank of America Merrill Lynch. По данным нацбанка Киргизии, из-за девальвации рубля чистый приток переводов в Киргизию сократился в 2014 г. до $1,8 млрд c $1,9 млрд в 2013 г. В 2014 г. сом обесценился к доллару на 19,7%, в начале 2015 г. — на 4,14%. После резкого падения рубля курс таджикского сомони по отношению к доллару с 2014 г. снизился на 9,23%. Первой в регионе корректировку курса валюты провела Туркмения, в феврале нацбанк девальвировал манат на 18,6%, затем девальвацию провел Азербайджан — сразу на 33,5%.

Читайте такжеЕС устал от выходок России: намерен перейти на газ из Азербайджана, Туркмении и АлжираНо есть и позитивные эффекты от санкций, уверены эксперты Minchenko Consulting. Среди них — восстановление интереса к проекту «Экономический пояс Великого шелкового пути» (Казахстан, Киргизия, Узбекистан и Туркмения). Однако при ослаблении России увеличится зависимость стран региона от Китая, предупреждают эксперты. Из-за отказа России от «Южного потока» может возобновиться проект газопровода «Набукко» и проект TAPI (Туркмения, Афганистан, Пакистан, Индия), допускают они.