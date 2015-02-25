Фискальной службой будет временно руководить Мокляк

Яценюк отстранил руководство Фискальной службы / Фото УНИАН

Кабинет министров Украины в рамках инициированного премьер-министром Украины Арсением Яценюком служебного расследования в отношении руководства Государственной фискальной службы отстранил действующее руководство ГФС и назначил временным исполняющим обязанности главы Службы Максима Мокляка. Как отмечается в распоряжении правительства, Мокляк является директором Координационно-мониторингового департамента ГФС.

«В связи с отстранением главы Государственной фискальной службы Украины от выполнения обязанностей до завершения служебного расследования, возложить временно, на время проведения служебного расследования, исполнение обязанностей главы Государственной фискальной службы Украины на директора Координационно-мониторингового департамента этой Службы Мокляка Максима Владимировича», - говорится в распоряжении.

Другими распоряжениями Кабмин отстранил от выполнения должностных обязанностей главу ГФС Игоря Билоуса, а также двух его заместителей – Владимира Хоменко, курирующего вопросы налоговой милиции, и Анатолия Макаренко, курирующего вопросы таможни.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил провести глубокое расследование в отношении деятельности руководства Государственной фискальной службы с тем, чтобы по его результатам принять необходимые кадровые решения по всей вертикали управления ведомством. Расследование начнется с 25 февраля и продлится порядка двух недель. На время проведения расследования руководство ГФС будет отстранено от выполнения своих обязанностей.

Такое решение правительства Яценюк объяснил обращением предпринимателей, которые утверждают, что система работы фискального ведомства осталась прежней и весьма коррупционной.

При этом Яценюк обратился к местным руководителям налоговых органов, отметив, что они несут такую же ответственность, как и центральное руководство ГФС. Он обратил особое внимание на необходимость борьбы с «организованными преступными группировками с участием представителей службы безопасности, таможенников, прокуроров, милиционеров, которые занимаются отмыванием денег, крышеванием таможни и созданием схем, приводящих к разграблению страны, которая находится в состоянии войны».

В то же время Яценюк подчеркнул, что руководство ГФС может доказать эффективность своей работы, если она есть.

Комментируя принятое правительством решение, глава ГФС Игорь Билоус назвал его «неожиданным», но пообещал, что фискальные органы будут работать в обычном режиме, и проведение расследования не отразится на процессе администрирования налогов и сборов Украины, и по итогам февраля ГФС выполнит индикативный план Министерства финансов относительно доходный статей госбюджета.

Государственная фискальная служба Украины была создана весной 2014 года на базе ликвидированного Министерства доходов и сборов.