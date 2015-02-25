НБУ запретил банкам до 27 февраля покупать валюту по поручению клиентов

Национальный банк Украины своим постановлением ввел временный – сроком до 27 февраля – запрет уполномоченным банкам покупать валюту по поручению клиентов, в том числе по ранее поданным заявкам, говорится в постановлении Нацбанка, опубликованном на сайте регулятора.

«Уполномоченные банки не имеют права осуществлять покупку иностранной валюты по поручению клиентов (в том числе по заявлениям, которые были поданы до вступления в силу этого постановления) вплоть до 27 февраля включительно», - говорится в постановлении.

Также в постановлении определен предельный размер ежедневной покупки валюты банками по собственным операциям. «Уполномоченные банки имеют право осуществлять собственные операции по покупке безналичной иностранной валюты за гривни в пределах установленных лимитов открытой валютной позиции в сумме, не превышающей 0,5 процента от размера регулятивного капитала банка (в эквиваленте по официальному курсу гривни к иностранным валютам, установленному Национальным банком Украины), в течение одного рабочего дня», - говорится в постановлении.

Постановление вступает в силу с сегодняшнего дня, 25 февраля. Контроль за выполнением закреплен за главой НБУ.

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Ранее Нацбанк ввел ряд ограничений по выполнению импортных контрактов. В частности, в рамках осуществления контроля за импортными операциями и недопущения фиктивных импортных операций, НБУ ввел обязательную проверку импортных контрактов на сумму свыше 50 тыс. долларов. Кроме того, Нацбанк ввел обязательное оформление аккредитива для выполнения импортного контракта с предоплатой на сумму свыше 500 тыс. долл. Как подчеркнула глава НБУ Валерия Гонтарева, поводом к озвученным ограничениям стал анализ ситуации на валютном рынке и анализ экспортно-импортных операций. Гонтарева рассказала, что анализ показал рост предоплат по импортным контрактам, причем зачастую - без ввоза товаров в страну. Таким образом, Нацбанк принял решение усилить контроль над импортными операциями, в том числе имеющим признаки фиктивности.