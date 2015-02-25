У российского рубля новая проблема: слишком дорогой стала для печати краска из Швейцарии

Российский рубль сам по себе крайне нуждается в импортозамещении: подведомственный Минфину «Гознак» — единственное предприятие, имеющее право на изготовление денег, — для банкнот регулярно закупает в Швейцарии краску, в Германии — специальные добавки, металлизированную нить из Италии. Эти расходы составляют миллионы евро ежегодно, пишут «Известия».

В «Гознаке» отмечают, что закупки импортных компонентов происходят, как минимум, раз в год. При этом усилившееся с сентября стремительное повышение курса швейцарского франка к рублю привело к подорожанию себестоимости производства российской бумажной валюты на 32% — это только если учитывать краску.

Читайте такжеЕС устал от выходок России: намерен перейти на газ из Азербайджана, Туркмении и АлжираС ускорением прошлогодней девальвации рубля на 64,3% (с 40,59 рубля за франк с 1 сентября до 66,71 на 25 февраля) аналогично выросли и затраты на закупку краски. Последняя закупка «Гознака» у швейцарской компании SICPA (делает специальные защитные типографские краски, чернила для опечатывания продукции, разрабатывает системы кодировки подакцизных товаров) датируется февралем 2015 года — на сумму 599 тыс. франков (40 млн рублей). Исходя из структуры себестоимости, траты «Гознака» на изготовление банкнот за полгода выросли на 32%. Можно отметить, что франк в январе 2015 года достигал максимального курса за последние 20 лет — 76,34 рубля (франк резко рос к доллару и евро в январе из-за отказа Швейцарского национального банка от ограничения курса нацвалюты).

Швейцарская краска всегда считалась наиболее качественной, отметил источник в «Гознаке». По его словам, ФГУП на своих мощностях всегда использовал краску иностранного производства в силу отсутствия аналогов в России и ранее в СССР.

Источник на предприятии подчеркнул, что выросшая себестоимость выпуска банкнот не вынудит предприятие отказаться от швейцарской краски. Со своей стороны, швейцарские власти пока не собираются препятствовать сотрудничеству.

Читайте такжеСША могут ввести новые санкции против России в ближайшие дниВ прошлом году конфедерация наложила на Россию ряд экономических санкций: они предполагают ограничение на финансирование в Швейцарии пяти российских банков (Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку, Внешэкономбанку и Россельхозбанку) и шести компаний («Роснефти», «Транснефти», «Газпром нефти», «Уралвагонзаводу», «Оборонпрому» и ОАК) без особого одобрения властей. Также санкции подразумевают ограничение сотрудничества в военной и нефтяной сфере.