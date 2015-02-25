Проект закона о бенефициарах банков позволит отбирать имущество акционеров – инвестбанкир

Такое мнение высказал учредитель и управляющий партнер Empire State Capital Partners Алекс Барт.

По его словам, проект закона, которым предусмотрена материальная и уголовная ответственность акционеров банка, а также связанных лиц перед его вкладчиками, противоречит ключевым принципам европейского финансового законодательства. «Документ предписывает, что акционер или связанное лицо – которое определяется по формальным признакам, а не по документам – будет нести ответственность перед клиентами банка всем своим имуществом. По сути это означает, что кроме активов банка после его ликвидации арест может быть наложен на любые другие бизнесы и имущество акционера. Однако при «умелом» использовании такие меры могут остановить экономику», - говорит эксперт.

Он считает, что такой законопроект может стать поводом для передела собственности между существующими финансово-промышленными группами. Что существенно отпугнет инвесторов, но может спровоцировать новые коррупционные схемы в Национальном банке, который следит за нарушением нормативов и рисковыми операциями.

По мнению эксперта, не выдерживает критики и норма документа, согласно которой ответственность может распространяться и на руководителей родственных банку компаний. «Непонятно, какое отношение может иметь к банку нанятый акционером директор другого направления бизнеса? Такой подход вынудит акционеров еще больше прятать ниточки, которые сегодня связывают компании в единую – пускай условную – группу. И таким образом минимизировать налогообложение, прибыль, искажать информацию о кредитовании инсайдеров и приближенных компаний», - говорит Барт.