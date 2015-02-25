АМКУ разрешил физлицу выкупить контрольный пакет «Укринбанка»

Антимонопольный комитет Украины разрешил физическому лицу – гражданину Украины выкупить часть акций «Украинского инновационного банка» («Укринбанка»), обеспечивающих превышение 50% голосов в высшем органе управления финучреждения, говорится в решении АМКУ, переданном УНИАН.

«Предоставлено разрешение физическому лицу - гражданину Украины на приобретение акций ПАО «Украинский инновационный банк» (г. Киев), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества», - говорится в решение комитета.

В сообщении не указывается имя владельца контрольного пакета акций, однако, по данным СМИ, ключевыми акционерами финучреждения являются несколько физических лиц, в том числе экс-глава Национального банка Украины Владимир Стельмах и председатель правления "Укринбанка" Владимир Клименко.

Как сообщал УНИАН, в феврале входящий в группу крупных «Укринбанк» увеличил уставный капитал на 100 млн грн, или на 25%, - до 505 млн грн, путем частного размещения акций номиналом 0,01 грн среди действующих акционеров и инвесторов, согласившихся принять участие в размещении.

При этом бизнес-план ПАО "Укринбанк" на 2015 год предусматривает увеличение уставного капитала еще на 100 млн грн – до 605 млн грн.

«Укринбанк» работает на рынке Украины с 1989 года.