Валюта на "черном" рынке за сутки подорожала на 5-6 гривень

Только за последние сутки доллар США и евро на "черном" рынке подорожали на 5-6 гривень.

В частности, доллар США теперь в среднем можно купить по 40,29 грн. Максимальная стоимость - 45. Евро в среднем продают по 45,60 грн, максимальная стоимость – 51, пишет ТСН.

В официальных обменниках и банках валюта на 5 грн дешевле. Доллар там можно купить по 35 грн, а евро - по 40.

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Тем временем Нацбанк с сегодняшнего дня ввел очередные ограничения на валютном рынке.

Официальные курсы валют НБУ обновит сегодня с 14:00.