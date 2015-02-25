Валюта на "черном" рынке за сутки подорожала на 5-6 гривень
11:00, 25 февраля 2015Финансы
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В официальных обменниках и банках валюта на 5 грн дешевле
На "черном" рынке доллар уже стоит 40 гривень, евро – 45 / Фото УНИАН
Только за последние сутки доллар США и евро на "черном" рынке подорожали на 5-6 гривень.
В частности, доллар США теперь в среднем можно купить по 40,29 грн. Максимальная стоимость - 45. Евро в среднем продают по 45,60 грн, максимальная стоимость – 51, пишет ТСН.
В официальных обменниках и банках валюта на 5 грн дешевле. Доллар там можно купить по 35 грн, а евро - по 40.
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Тем временем Нацбанк с сегодняшнего дня ввел очередные ограничения на валютном рынке.
Официальные курсы валют НБУ обновит сегодня с 14:00.
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