Гонтарева: ограничения на валютном рынке согласованы с МВФ

Административные меры Национального банка Украины на валютном рынке, включая введенные на этой неделе ограничения для импортеров, согласованы с Международным валютным фондом, говорится в комментарии главы НБУ Валерии Гонтаревой, переданном агентству УНИАН.

«Все административные меры мы всегда сначала согласовываем с Международным валютным фондом, а потом вводим. Так что, все согласовано», - сказала Гонтарева, отвечая на вопрос, согласованы ли последние нововведения регулятора на валютном рынке, включая ограничения по оплате импортных контрактов, с требованиями МВФ в рамках нового меморандума.

Национальный банк с 24 февраля ввел ряд ограничений на валютном рынке, включая обязательную проверку импортных контрактов на сумму свыше 50 тыс. долл., предполагающих предоплату, обязательное оформление аккредитива для выполнения импортного контракта с предоплатой на сумму свыше 500 тыс. долл., а также запрет на операции по кредитованию для покупки валюты.

Глава НБУ Валерия Гонтарева анонсировала новые меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, если принятые регулятором ограничения не дадут ожидаемого результата.

Сегодня, 25 февраля, Нацбанк своим постановлением ввел временный – сроком до 27 февраля – запрет уполномоченным банкам покупать валюту по поручению клиентов, в том числе по ранее поданным заявкам.

Как сообщал УНИАН, НБУ перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке в феврале прошлого года, и в результате гривня за год обесценилась к доллару США по официальному курсу в 2 раза. В конце прошлого года регулятор ввел практику ежедневных индикативных аукционов для поиска равновесного курса, после отмены которых с 5 февраля этого года гривня по официальному курсу продолжила девальвировать, подешевев к доллару более чем в 1,5 раза за несколько дней.

Вчера, 24 февраля, Нацбанк установил курс гривни к доллару на уровне 28,2912 грн/долл., что на 6 копеек выше исторического минимума на уровне 28,3481 грн/долл., установленного 23 февраля. Согласно обновленному официальному курсу, с начала этого года гривня подешевела по отношению к доллару в 1,8 раза, или на 12,52 грн.

Укрепление официального курса 24 февраля проведено НБУ вразрез с движением курсов на рынке. В частности, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке, по данным НБУ на 13:30, составлял 29,8943 грн/долл., котировки на межбанковском валютном рынке, по данным дилеров банков, к этому часу достигали 31,90/33,40 грн/долл.

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Кабинет министров 12 февраля утвердил меморандум о сотрудничестве с Международным валютным фондом в рамках новой программы сроком на 4 года с объемом финансирования 17,5 млрд долл., окончательное решение Совета директоров МВФ ожидается в начале марта. Валютный рынок на позитивные новости о новой программе с МВФ не отреагировал, поскольку участники рынка помимо возобновления финансирования МВФ и других доноров ожидают снижения напряженности на востоке Украины.