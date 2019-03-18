Кабмин уже выплатил более 350 миллионов гривень монетизации субсидий

К новому отопительному сезону правительство хочет прийти с работающей системой монетизации субсидий.

Кабинет министров в рамках запущенной программы монетизации выплатил гражданам более 350 миллионов гривень, а сам механизм выплат работает слаженно.

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Как сообщает пресс-служба правительства, об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Мы выплатили уже более 350 миллионов гривень субсидий. Процесс пошел. Эти деньги принадлежат украинцам. Фактически к новому отопительному сезону придем с работающей системой", - цитирует премьер-министра пресс-служба.

Он добавил, что одним из ключевых преимуществ монетизации является возможность эффективно использовать ресурсы и оставлять сэкономленные на коммунальных платежах средства на собственные нужды.

Как сообщал УНИАН, в Украине стартовала монетизация субсидий на оплату коммунальных услуг. Она будет проходить в три этапа: первый этап начался 1 января 2019 года и будет распространяться на тех граждан, которые будут обращаться за субсидией с новым пакетом документов.

На втором этапе к монетизации должны быть привлечены граждане, которым будет назначена субсидия на неотапливаемый период 2019 года, на третьем этапе ожидается полный переход на предоставление субсидий в денежной форме.

7 февраля Кабинет министров Украины сократил до одного месяца максимальный период просроченной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг для назначения субсидий.

Кроме этого, утвержденное Кабмином постановление предусматривает, что с 1 мая 2019 года назначение жилищной субсидии домохозяйствам, получавшим такую субсидию в течение отопительного сезона 2018-2019 годов на основании их обращений до 31 декабря 2018 года, осуществляется только после подачи нового заявления (в котором обязательно указывается номер мобильного телефона заявителя) и декларации.