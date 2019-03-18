Журналисты рассказали, как провалился российский бизнес в Крыму

На Медузе вышел большой репортаж о том, как провалились в Крыму российские бизнесмены, приехавшие туда после оккупации в 2014 году.

Издание "Медуза" исследовала состояния бизнеса в Крыму - и обнаружила, что чужих тут по-прежнему не любят.

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Об этом сообщает Liga.net.

"Пять лет назад в Крым устремились самые смелые из предпринимателей со всей России. Новая территория, свободная от крупного бизнеса, скованного санкциями, сулила большие возможности. На Медузе вышел большой репортаж о том, как провалились в Крыму российские бизнесмены, приехавшие туда после оккупации в 2014 году. Пересказываем коротко на примере одной истории", - говорится в сообщении.

Бывший директор крупнейшего петербургского казино Конти Сергей Татко из тех, кто после марта 2014 года решил все бросить и уехать с семьей к морю.

Сначала он хотел найти землю, чтобы построить в предгорьях Крыма отель в альпийском стиле с пивоварней, но так и не нашел для него места. Потом попробовал отыскать участок для виноградников, но и это ему не удалось.

После безуспешных поисков земли Татко решился заняться выращиванием мидий.

Он выиграл конкурс на акваторию в Черном море, вложился в строительство катамарана с оборудованием на палубе. На первом этапе потратил 40 млн руб. А второй этап и собственно запуск затянулись: все снова уперлось в земельный вопрос. Решившему стать мидийным королем бизнесмену не удалось ни купить, ни получить в аренду участок под строительство фабрики на берегу. "Меня отпинывали во всех инстанциях", - говорит он.

Отказаться от своего проекта совсем петербуржец не может: жалко уже вложенных денег. План Б выглядит так: если не дадут землю на берегу, он построит склад не на побережье - но объемы производства без возможности прямого выхода к морю будут в разы меньше.

Сам бизнесмен не планирует уезжать из Крыма, хотя своим петербургским друзьям настоятельно рекомендует на полуостров даже не соваться: "У меня была идея поставить в Питере баннер: "Забудьте ехать в Крым с инвестпроектами. Путин здесь не хозяин. Его поручения и законы здесь не работают".