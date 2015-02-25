Греции уже летом понадобится новый пакет кредитов на €20 млрд – СМИ

В правящей в Германии коалиции полагают, что уже летом Греции понадобится третий пакет финансовой помощи в объеме двузначной миллиардной суммы. В настоящее время обсуждаются варианты, при которых Афинам понадобится еще как минимум 20 млрд евро, сообщает газета Rheinische Post со ссылкой на высокопоставленные источники в правительстве.

По словам одного из собеседников издания, "абсолютно ясно", что летом Афинам потребуется новая помощь. Со своей стороны министр финансов Германии Вольфганг Шойбле отметил, что касательно помощи Греции "никогда нельзя говорить никогда".

Читайте такжеВ ЕС могут отпустить Грецию из еврозоны, но предупреждают страну о больших финансовых потерях

Как пишет «Немецкая волна», в пятницу, 27 февраля, в германском Бундестаге запланировано голосование по поводу продления срока помощи Греции на четыре месяца. Совет экспертов по экономике при Христианско-демократическом союзе (ХДС) призвал депутатов к жесткой позиции.

Эксперт ХДС по внутренней политике Вольфганг Босбах обратился к парламентариям с призывом голосовать против продления помощи Афинам, поскольку обещания Греции в сфере проведения реформ расплывчаты и не предусматривают коренного урегулирования экономических проблем.