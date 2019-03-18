Спасая гривню: Нацбанк за неделю продал почти $110 миллионов

Это стало максимальным недельным показателем продажи валюты с начала года.

Национальный банк Украины за прошлую неделю - с 11 по 15 марта - продал на межбанковском валютном рынке 109,5 миллиона долларов, что стало максимальным недельным показателем продажи валюты с начала года.

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Согласно данным на сайте НБУ, до этого регулятор продавал валюту в первую неделю января в объеме 24,33 миллиона долларов, во вторую неделю января - 30 миллионов долларов и в первую неделю февраля в объеме 3 миллионов долларов.

То есть, с учетом статистики за прошлую неделю, с начала года Нацбанк продал на межбанке 166,83 миллиона долларов.

В то же время, покупка валюты регулятором с начала года превышает ее продажу на 594,78 миллиона долларов.

По информации участников рынка, одной из причин существенной продажи валюты Нацбанком на прошлой неделе стали платежи "Укрзализныци" по еврооблигациям.

Как сообщал УНИАН, 14 марта "Укрзализныця" при поддержке Кабинета министров Украины своевременно осуществила погашение первой части еврооблигаций на 150 миллионов долларов и выплатила очередной купонный доход по ним.

С начала месяца, по состоянию на 18 марта, украинская гривня по официальному курсу подешевела к доллару США на 0,6% - до 27,01 гривни/доллар, к евро – укрепилась на 0,4%, до 30,55 гривни/евро.