Порошенко дал Гонтаревой неделю, чтобы «прекратить безобразие с валютным курсом» - СМИ

После возвращения из поездки в ОАЭ президент Украины Петр Порошенко имел серьезный разговор с главой Нацбанка Валерией Гонтаревой.

Об этом «Главкому» стало известно из собственных источников в Нацбанке.

По слова источников, Порошенко в жесткой форме потребовал от Гонтаревой «прекратить безобразие с валютным курсом и отвел на решение проблем неделю».

По словам источника, вопрос об отставке Гонтаревой с должности пока не поднимался, поскольку глава Нацбанка пользуется определенным доверием у представителей МВФ (на уровне заместителей главы Фонда), и до решения вопроса с выделением кредита этот вопрос подниматься не будет.

Напомним, глава НБУ Валерия Гонтарева анонсировала новые меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, если принятые регулятором ограничения не дадут ожидаемого результата.

Сегодня, 25 февраля, Нацбанк своим постановлением ввел временный – сроком до 27 февраля – запрет уполномоченным банкам покупать валюту по поручению клиентов, в том числе по ранее поданным заявкам.

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Как сообщал УНИАН, НБУ перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке в феврале прошлого года, и в результате гривня за год обесценилась к доллару США по официальному курсу в 2 раза. В конце прошлого года регулятор ввел практику ежедневных индикативных аукционов для поиска равновесного курса, после отмены которых с 5 февраля этого года гривня по официальному курсу продолжила девальвировать, подешевев к доллару более чем в 1,5 раза за несколько дней.

Вчера, 24 февраля, Нацбанк установил курс гривни к доллару на уровне 28,2912 грн/долл., что на 6 копеек выше исторического минимума на уровне 28,3481 грн/долл., установленного 23 февраля. Согласно обновленному официальному курсу, с начала этого года гривня подешевела по отношению к доллару в 1,8 раза, или на 12,52 грн.

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Укрепление официального курса 24 февраля проведено НБУ вразрез с движением курсов на рынке. В частности, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке, по данным НБУ на 13:30, составлял 29,8943 грн/долл., котировки на межбанковском валютном рынке, по данным дилеров банков, к этому часу достигали 31,90/33,40 грн/долл.