Маркарова рассказала, какие условия меморандума МВФ еще должна выполнить Украина

Министр финансов отметила, что выполнение ряда условий Меморандума и обязательств Украины перед ЕС зависит от парламента.

Минфин выполнил все маяки и львиную часть условий программы сотрудничества с МВФ.

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на заявление министра финансов Оксаны Маркаровой.

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"Во время визита экспертов МВФ у нас состоялось очень конструктивное обсуждение. Все текущие маяки и большинство текущих обязательств по программе выполнены, а те, что не выполнены – в процессе выполнения, и мы понимаем, что их имплементация идет хорошо", - сказала она.

По ее словам, подготовка к объявлению конкурса на отбор руководителей государственной таможенной и государственной налоговой служб в процессе, однако, даже если мы выполним этот пункт не до конца апреля, а к середине мая – это технический момент.

"Главное, чтобы к моменту нашего шестимесячного просмотра, мы выполнили все, что пообещали выполнить", - подчеркнула Маркарова.

Часть обязательств, которые еще предстоит выполнить, касается государственных банков.

"Скоро HR компании представят нам список кандидатов в независимые наблюдательные советы Ощадбанка, Укрэксимбанка и Приватбанка. Я надеюсь, это произойдет до конца апреля", - сказала Маркарова.

"Затем нужно будет определиться с представителями от Кабмина и Администрации Президента. Думаю, что этот вопрос будет решен достаточно быстро", - сообщила министр финансов.

Выполнение ряда условий Меморандума и обязательств Украины перед ЕС зависит от парламента.

Ожидается, что Верховная Рада поддержит законопроект о введении авторизованных экономических операторов (№7473).

"Он принадлежит к евроинтеграционным законопроектам, и сейчас мы вместе с комитетом по вопросам налоговой и таможенной политики дорабатываем его", - рассказала Маркарова.

Министр финансов ожидает, что парламентарии рассмотрят его после закона о языке.

Еще два законопроекта, которые необходимо принять в рамках обязательств перед МВФ и ЕС, - о введении общего транзита (№9532) с 35 странами и о предотвращении отмывания средств (№9417). Последний позволит привести правила нашего финмониторинга в соответствие с Директивой ЕС. Эти законопроекты вместе с ратифицированной Конвенцией MLI, позволят нам объединить усилия в борьбе с размыванием налогооблагаемой базы и выводом прибыли из-под налогообложения.

"Если говорить о пунктах меморандума, не являющихся маяками программы, то МВФ всегда с пониманием относится к причинам, из-за которых мы можем не уложиться в определенные программой сроки. Главное, чтобы эти причины были объективными", - пояснила она.

"Что-то мы можем выполнить досрочно, что-то позже", - сказала Маркарова.

При вынесении вопроса о выделении стране транша на рассмотрение Совета директоров МВФ, в первую очередь внимание уделяется выполнению предварительных мер и структурных маяков программы.

По словам Маркаровой, на сегодня от продолжения сотрудничества Украины с МВФ зависит, сможет ли Украина получить финансирование Всемирного банка. Украина уже начала переговоры с ВБ о следующей сумме гарантий.

"Конечной цифры пока нет, но она может быть на уровне прошлого года – около 1 миллиарда долларов", - сообщила министр.

Также продолжение сотрудничества с МВФ является важным для реализации программы макрофинансовой помощи ЕС, в рамках которой Украина работает для получения второго транша в сумме 500 миллионов евро.

"Все наши международные кредиторы готовы нам помогать и выделять финансирование, но наше пребывание в программе с МВФ является для них бенчмарком и обязательным условием", - резюмировала она.

Как сообщал УНИАН, накануне министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что Украина выполнила большинство условий для получения очередного транша кредита в рамках действующей программы с Международным валютным фондом.

При этом она подчеркнула, что действующая программа с МВФ довольно реалистичная, и Минфин не видит никаких проблем с ее выполнением.