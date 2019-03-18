В Украине изменили порядок определения страны-импортера

Данное изменение принято в рамках выполнения Украиной обязательств, взятых в соответствии с Соглашением об ассоциации между нашей страной и Европейским Союзом.

Кабинет министров Украины изменил перечень производственных и технологических операций, по которым определяется страна происхождения при импорте товара в нашу страну.

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Как сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины (ГФС), данные изменения содержатся в соответствующем постановлении правительства, которое вступило в силу 17 марта.

В сообщении отмечается, что данное постановление принято в рамках выполнения Украиной обязательств, взятых в соответствии с Соглашением об ассоциации между нашей страной и Европейским Союзом.

В частности, вышеупомянутый перечень производственных и технологических операций дополнен новыми 465 товарными позициями, в частности кондитерскими изделиями, текстильной продукцией, кухонными приборами и изделиями из черных металлов.

«В соответствии со статьей 36 Таможенного кодекса Украины, новый перечень применяется к товарам происхождением из стран, с которыми Украина не заключила соглашения о свободной торговле, для целей взимания ставок ввозной пошлины Таможенного тарифа Украины», - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, импорт товаров и услуг в Украину в 2018 году вырос на 14,3% - до 62,945 млрд долл., экспорт – на 8,6%, до 57,118 млрд долл. При этом внешнеторговый баланс Украины в 2018 году сведен с дефицитом в 5,826 млрд долл., что в 2,3 раз выше дефицита за 2017 год.