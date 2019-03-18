В Украине за год задекларировали почти 100 миллиардов налога на прибыль

Общая сумма полученных субъектами хозяйствования доходов в 2018 году составила почти 9,5 трлн грн, что более чем на 1,2 трлн грн превышает показатель 2017 года.

Налогоплательщики Украины по результатам декларирования налога на прибыль за 2018 год задекларировали 97,55 млрд грн, что на 17% больше, чем за 2017 год.

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Как сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины (ГФС), всего по итогам прошлого года плательщики подали почти 304 тыс. деклараций по налогу на прибыль.

Согласно сообщению, общая сумма полученных субъектами хозяйствования доходов в прошлом году составила почти 9,5 трлн грн, что более чем на 1,2 трлн грн превышает показатель 2017 года.

«В целом по Украине наблюдается адекватный темп роста налога при увеличении доходов. Так, темпы прироста доходов составляют 16,2% при увеличении налога в 17%», - отметили в пресс-службе.

Также сообщается, что по объему доходов до 200 млн грн получили более 66% компаний, или 201 686 предприятий; от 200 млн до 1 млрд грн - 1,4% предприятий (4 178); более 1 млрд грн - 0,4% (1091).

По данным пресс-службы, по результатам поданных в прошлом году деклараций наибольший процент роста налога на прибыль по сравнению с 2017 годом задекларировали предприятия, осуществляющие производство табачных изделий. Так, в 2018 году 29 субъектов хозяйствования этой отрасли задекларировали к уплате 543,3 млн грн налога на прибыль, что в 16 раз превышает показатель 2017 года. Далее за ними следуют 153 предприятия, деятельность которых связана с производством электрического оборудования с показателем 629,1 млн грн, что в 9 раз больше, чем в 2017 году, а также осуществляющие добычу сырой нефти 90 предприятий с показателем почти 2,6 млрд грн налога на прибыль, что в 2,5 раза больше 2017 года, и другие.

Как сообщал УНИАН, по данным Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы, крупные налогоплательщики Украины по результатам декларирования налога на прибыль за 2018 год задекларировали 77,4 млрд грн, что на 9,5% больше, чем за 2017 год.

Налоговые поступления в общий фонд госбюджета Украины в 2018 году составили 716,6 млрд грн, что на 8,1 млрд грн ниже запланированного показателя.

Госбюджет Украины на 2018 год предусматривал доходы в сумме 917,9 млрд грн, расходы - 991,7 млрд грн, предельный объем дефицита на уровне 80,6 млрд грн, или 2,4% ВВП.