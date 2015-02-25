Яценюк поехал на встречу к Порошенко и Гонтаревой - будут гривню поднимать

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк и министр финансов Украины Наталья Яресько покинули заседание правительства для встречи с президентом Петром Порошенко и главой Национального банка Валерией Гонтаревой для обсуждения ситуации на валютном рынке.

Как передает корреспондент УНИАН, встречу инициировал глава правительства.

«Мы сейчас с министром финансов поедем к президенту Украины с тем, чтобы президент пригласил главу Национального банка и чтобы мы услышали реальную картину, какие меры принимаются и что надо со стороны правительства, чтобы помочь Национальному банку стабилизировать ситуацию и восстановить доверие украинцев к банковской системе, чтобы сбить спекулятивную волну, чтобы экспортеры вернули валюту, которую они держат за границей, и не дать возможность импортерам по «левым» контрактам выгонять валюту за границу и ждать высокого курса», - сказал Яценюк.

«Сегодня утром я узнал о том, что Национальный банк Украины самостоятельно, как обычно, без каких-либо консультаций принял решение о закрытии межбанковского валютного рынка. Это точно не прибавляет стабильности национальной денежной единице, за которую отвечает Национальный банк. И эта ситуация имеет очень сложное и негативное влияние на экономику страны»,- добавил премьер.

Яценюк подчеркнул, что с самого утра в правительстве ведутся совещания о том, чтобы оценить, что происходит на межбанковском валютном рынке, который контролирует Нацбанк, и какие тенденции на рынке. И добавил, что рынок наполнен валютой, но ее закупают для спекулятивных целей.

Также премьер просит депутатов срочно рассмотреть правительственные законопроекты для старта новой программы реформ, согласованной с МВФ.

Напомним, сегодня глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что административные меры Национального банка Украины на валютном рынке, включая введенные на этой неделе ограничения для импортеров, согласованы с Международным валютным фондом.

Национальный банк с 24 февраля ввел ряд ограничений на валютном рынке, включая обязательную проверку импортных контрактов на сумму свыше 50 тыс. долл., предполагающих предоплату, обязательное оформление аккредитива для выполнения импортного контракта с предоплатой на сумму свыше 500 тыс. долл., а также запрет на операции по кредитованию для покупки валюты.

Глава НБУ Валерия Гонтарева анонсировала новые меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, если принятые регулятором ограничения не дадут ожидаемого результата.

Сегодня, 25 февраля, Нацбанк своим постановлением ввел временный – сроком до 27 февраля – запрет уполномоченным банкам покупать валюту по поручению клиентов, в том числе по ранее поданным заявкам.

Как сообщал УНИАН, НБУ перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке в феврале прошлого года, и в результате гривня за год обесценилась к доллару США по официальному курсу в 2 раза. В конце прошлого года регулятор ввел практику ежедневных индикативных аукционов для поиска равновесного курса, после отмены которых с 5 февраля этого года гривня по официальному курсу продолжила девальвировать, подешевев к доллару более чем в 1,5 раза за несколько дней.

Вчера, 24 февраля, Нацбанк установил курс гривни к доллару на уровне 28,2912 грн/долл., что на 6 копеек выше исторического минимума на уровне 28,3481 грн/долл., установленного 23 февраля. Согласно обновленному официальному курсу, с начала этого года гривня подешевела по отношению к доллару в 1,8 раза, или на 12,52 грн.

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Укрепление официального курса 24 февраля проведено НБУ вразрез с движением курсов на рынке. В частности, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке, по данным НБУ на 13:30, составлял 29,8943 грн/долл., котировки на межбанковском валютном рынке, по данным дилеров банков, к этому часу достигали 31,90/33,40 грн/долл.

Кабинет министров 12 февраля утвердил меморандум о сотрудничестве с Международным валютным фондом в рамках новой программы сроком на 4 года с объемом финансирования 17,5 млрд долл., окончательное решение Совета директоров МВФ ожидается в начале марта. Валютный рынок на позитивные новости о новой программе с МВФ не отреагировал, поскольку участники рынка помимо возобновления финансирования МВФ и других доноров ожидают снижения напряженности на востоке Украины.