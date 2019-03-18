Расходы на обслуживание украинского госдолга за 5 лет выросли более чем втрое

По сравнению с 2017 годом расходы в 2018 году выросли на 4,4%.

Расходы государственного бюджета Украины на обслуживание государственного долга в 2018 году составили 115,4 млрд грн, что в 3,6 раза превышает показатель за 2013 год.

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Как сообщается на сайте Министерства финансов Украины, по сравнению с 2017 годом расходы на обслуживание госдолга выросли на 4,9 млрд грн, или на 4,4%.

Справка УНИАН. Объем государственного и гарантированного государством долга Украины за 2018 год вырос в долларовом эквиваленте на 2,02 млрд долл., или на 2,6%, - до 78,32 млрд долл. В гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период вырос на 26,94 млрд грн, или на 1,3%, - до 2,169 трлн грн.

По отношению к ВВП государственный и гарантированный государством долг Украины в 2018 году сократился до около 62,7% с 71,8% в 2017 году.