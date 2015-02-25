Яценюк призывает ВР срочно созвать заседание из-за обвала курса гривни

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании правительства.

"Я обращаюсь к нашим коллегам по парламенту, мы просили внеочередное заседание ВР, весь пакет законов, который необходим для получения финансовой помощи Международного валютного фонда, которая пойдет в золотовалютный резерв, часть наполнит валютный рынок, даст возможность сбить панику и вернуть курс к сбалансированному. Весь этот пакет уже находится в парламенте", - сказал он.

Яценюк напомнил, что были проведены консультации с парламентскими фракциями, за исключением крупнейшей фракции, мы ожидаем эти консультации относительно принятия законопроектов".

"Прошу парламентскую коалицию безотлагательно собраться на внеочередное заседание парламента с целью принятия необходимых законов и рассмотрения вопроса о стабилизации финансовой системы Украины", - сказал глава правительства.

Как сообщал УНИАН, 23 февраля на совещании у председателя Верховной Рады Украины Владимира Гройсмана, председателей фракций коалиции, Яценюка и членов правительства было решено рассмотреть проект изменений в госбюджет на 2015 год и связанные с ним законопроекты на пленарном заседании ВР во вторник, 3 марта.

В последнюю неделю в Украине наблюдается галопирующее падение курса гривни.

Только за последние сутки доллар США и евро на "черном" рынке подорожали на 5-6 гривень.

В частности, доллар США теперь в среднем можно купить по 40,29 грн. Максимальная стоимость - 45. Евро в среднем продают по 45,60 грн, максимальная стоимость – 51

В официальных обменниках и банках валюта на 5 грн дешевле. Доллар там можно купить по 35 грн, а евро - по 40.