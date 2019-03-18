Экспорт превысил импорт: Украина в январе продала товаров на $4 миллиарда

Положительное сальдо составило 20,9 млн долл.

Экспорт украинских товаров в январе 2019 года вырос на 9,2% по сравнению с январем 2018 года, превысив 4 млрд долл., при этом положительное сальдо составило 20,9 млн долларов.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

Больше всего в январе 2019 года Украина экспортировала недрагоценных металлов и изделий из них (на сумму 1,1 млрд долл.), продуктов растительного происхождения (1 млрд долл.), также жиров и масел (350 млн долларов).

«В страны ЕС экспорт также вырос на 6,1% и составил 1,8 млрд долларов. Европейский Союз остается основным торговым партнером с долей в 44,6% от общего объема торговли товарами», - сказано в сообщении.

В Минэкономразвития добавили, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 193 стран мира.

Как сообщал УНИАН, баланс внешней торговли товарами и услугами Украины за 2018 год сведен с дефицитом на уровне 11,492 млрд долл., что на 32,9% больше дефицита за 2017 год (8,644 млрд долл.).