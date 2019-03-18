В Украине дорожает доллар: свежие курсы

Гривня на межбанке 18 марта подешевела к доллару на 9 копеек. Котировки гривни к евро снизились на 12 копеек.

В понедельник, 18 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,12/27,15 грн/долл., что на 9 копеек ниже закрытия предыдущих торгов.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,76/30,80 грн/евро, что на 12 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 19 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2713.1890 (18 марта – 2701.4849)

100 EUR – 3079.1982 (18 марта – 3054.8391)