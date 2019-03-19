Глава правления "ОТП Банка" Тамаш Хак-Ковач: Украинец только через сорок лет будет таким же богатым, как поляк

Почти половина из поступивших в Украину в прошлом году 2,5 миллиарда долларов иностранных инвестиций была направлена в банковский сектор. Одним из крупнейших инвесторов в эту сферу является международная группа ОТР (Венгрия). Глава правления дочерней структуры группы в Украине - «ОТП Банка» - Тамаш Хак-Ковач работает в нашей стране с 2012 года. В интервью УНИАН он рассказал о перспективах прихода иностранных инвестиций в Украину, сдерживающих факторах для новых инвесторов и текущих проблемах банковского бизнеса.

Какие перемены вы видите в Украине за последние годы с позиции иностранного инвестора?

Мне легко ответить на этот вопрос, потому что я работаю в финансовой сфере. Она претерпела наиболее существенные изменения. Это уже совсем другая страна, если сравнивать с 2014 годом. Сейчас финансовая система Украины практически на европейском уровне. Важную роль в этом становлении сыграл регулятор.

Банкиры постоянно жалуются на низкую защиту прав кредиторов. Что на самом деле происходит с банковским кредитованием?

Растет портфель корпоративных заемщиков с хорошей кредитной историей – на 20% ежегодно уже несколько лет подряд. Хотя доля заемщиков с плохой кредитной историей остается относительно высокой. Но основная проблема кредитования на сегодня – низкий спрос со стороны заемщиков. Компаний, которые хотят и смогут погасить кредит, достаточно мало. А кредитование – это не раздача денег.

Тем не менее, банковский сектор активно развивается, хотя есть некоторые проблемы. Первая из них – высокая процентная ставка, которая ограничивает спрос на кредиты. Но это - временная проблема, потому что инфляция падает, и, очевидно, скоро ставка будет снижена. Вторая – относительно низкий уровень конкуренции в банковской системе, первой причиной чего является слишком высокая доля государства. Идет некая сегрегация – государственные банки работают с государственными компаниями, частные – с частными. И на рынке относительно небольшое количество новых игроков. Есть и проблема, связанная с защитой прав кредиторов, но этим риском можно управлять. Работающие в стране инвесторы понимают эту специфику, однако новых инвесторов это отпугивает.

Помимо защиты прав кредиторов, какие еще есть преграды для прихода новых иностранных инвесторов?

Бытует мнение, что для принятия решения инвестор проводит глубокий анализ. По моей теории, все очень просто: руководитель компании в Европе читает Financial Times и формирует свое представление о стране. Если Financial Times пишет, что в стране все плохо, то он не будет в нее инвестировать. И это - один из важных факторов, которые влияют на решение, а в случае предоставления финансирования, инвестор берет слишком большие обязательства.

Чтобы проверить свою теорию, я посмотрел новости об Украине в Financial Times с сентября прошлого года и попробовал представить себя на месте инвестора. Из тридцати трех новостей только семь – положительные. К примеру, о размещении евробондов, успешном сотрудничестве с Международным валютным фондом. Это чуть больше 20%, то есть, очень мало. Остальные новости нейтральные – они не могут повлиять на настроение инвесторов, или в подавляющем большинстве негативные – о выборах, конфликте с Россией, военном положении, коррупции.

Я для себя сделал вывод, что для привлечения вложений улучшить инвестиционный климат недостаточно, нужен позитивный новостной фон. Чтобы привлечь инвесторов, стране нужен пиар как коммерческой организации. Работа с иностранными средствами массовой информации.

Почему отечественные инвесторы также не спешат вкладывать деньги в банки? По разным оценкам, на руках у населения от 100 до 400 миллиардов гривен.

Украинские инвесторы лучше понимают местный рынок, но и у них такие же пожелания, как у иностранных. В частности, благоприятный инвестиционный климат. Пока инвесторов пугает военный конфликт и коррупция. Требует улучшений судебная и налоговая системы, инфраструктура. И если военный конфликт быстро урегулировать невозможно, как невозможно прямо завтра построить качественные автотрассы, то решение проблем коррупции, судебной и налоговой систем требует политической воли.

Что касается денег вне банковской системы, то этому есть две причины. Первая – население еще недостаточно доверяет банкам. В этом направлении Национальный банк и финучреждения провели огромную работу, доверие к банковской системе восстанавливается. Вторая причина – теневая экономика, которая живет вне банковской системы.

Группа OTP не разочаровалась в Украине – не планирует сворачивать свою деятельность в нашей стране?

По моим ощущениям, инвесторы, уже успешно работающие здесь и понимающие рынок, продолжают инвестировать и развиваться. В том числе и OTP. Мы не только не будем уходить, мы продолжаем инвестировать в развитие. По-моему, группа OTP – единственная, которая в прошлом году завела в страну «свежие» деньги. Я смог без особых усилий уговорить акционеров не выводить дивиденды, и они видят, как мы развиваемся. Мы зарабатываем хорошие деньги три года подряд – с 2016 по 2018 год. И все эти деньги остаются в стране, поскольку мы хотим наращивать кредитование украинского бизнеса и потребителя.

Но если речь о банке, который не представлен в Украине, то он не будет инвестировать в условиях неопределенности. И это касается не только банков, а любого бизнеса. К сожалению, настроения этой категории инвесторов пока кардинально не улучшаются. И это большая проблема, поскольку имеющийся приток инвестиций мал в масштабах страны. От инвестиций зависит экономический рост.

Какой объем инвестиций нужен, чтобы ускорить рост украинской экономики?

Я сделал некоторые упрощенные расчеты: в Украине ВВП на душу населения составляет девять тысяч долларов в год, в Польше – тридцать тысяч, или в три раза больше. В Украине экономический рост в прошлом году был три процента, в Польше – пять. При сохранении таких темпов роста украинец только через 40 лет будет таким же богатым, как поляк сегодня. Но в это же время поляк станет уже не втрое богаче украинца, а в семь раз. Чтобы догнать страны центральной Европы, Украине недостаточно нынешних темпов роста – нужно расти на семь процентов в год, как минимум. А для этого нужно на порядок больше инвестиций.

Каковы Ваши прогнозы на текущий год по росту экономики Украины и банковского сектора?

В своих планах мы руководствуемся прогнозами материнского банка в Венгрии. Согласно им, экономический рост в Украине составит около трех процентов, инфляция – 7,7%, учетная ставка к концу года будет постепенно снижена до 15%, курс гривни будет в диапазоне 28-30 гривен за доллар, а зарплаты вырастут на 15%.

Что касается банковского рынка, то мы прогнозируем рост потребительского кредитования почти на 40%, корпоративного – на 11%.

Ожидаете ли прибыль банка в этом году?

По прибыли этот год должен быть приблизительно таким же, как предыдущий. На рынке четыре-пять банков дают 75% прибыли системы, и мы в их числе. Но 2020 год будет намного сложнее, поскольку процентные ставки будут ниже. При высоких ставках банкам легче зарабатывать. И конкуренция понемногу усиливается, из-за чего маржа будет снижаться. Это уже происходит. Почему мы в прошлом году получили почти два миллиарда гривен прибыли? В прошлом году была уникальная ситуация, когда ставки росли, а спрос на кредиты не падал.

Какие планы на текущий год? Будет ли запуск новых проектов?

На банковском рынке Украины мало по-настоящему универсальных игроков. Если проанализировать топ-5 по росту корпоративного бизнеса и розничного, то мы - единственный банк, который попадает и в одну, и в другую группу. Наша цель – быть абсолютно универсальным банком. Это не так просто – после кризиса банковский рынок сильно сузился. В Украине нельзя стать большим банком, работая только в одном сегменте. Поэтому мы стремимся присутствовать в каждом их них. В «ОТП Банке» самая широкая линейка банковских продуктов и есть то, чего нет у других банков – управление активами, лизинг.

Сейчас мы выпускаем новое решение для предпринимателей Evolute. Это будет отдельное направление внутри банка – мобильное обслуживание с полным набором услуг мобайл. Мы тестируем этот продукт с января с реальными клиентами и уже в марте запустим в эксплуатацию. Мы входим в топ-3 или топ-5 банков практически во всех сегментах, в которых представлены. Но в этом сегменте у нас не было нормального предложения для клиентов, поэтому планируем нарастить долю рынка и в этом направлении. Надо расти, и расти быстрее рынка.

Вы почувствовали больше свободы на рынке с сокращением присутствия российских банков? Планируете помочь им уйти, к примеру, купив кредитный портфель?

Не почувствовали, потому что мы с ними не сильно пересекались. У них совершенно другая целевая аудитория – прежде всего, в корпоративном бизнесе. В розничном бизнесе больше пересекались – у «ВТБ Банка» когда-то давно было хорошее кеш-кредитование. Они предлагали портфель, и мы его смотрели, но решили не покупать. Были только точечные сделки по рефинансированию отдельных заемщиков.

Почему, по вашему мнению, банки ринулись в розничное кредитование? Не несет ли его стремительный рост риски для системы?

Этому две причины. Первая – быстрый рост. Растут доходы населения, а поступления от трудовых мигрантов уже превысили 10% ВВП. Все это способствует росту покупательной способности украинцев. И вторая причина – в этом сегменте легче привлекать новых клиентов. Процесс привлечения корпоративного клиента измеряется годами, розничного – месяцами. На нашем рынке розница может вырасти в разы, и это не несет рисков для системы, так как сейчас розничный портфель достаточно небольшой.

Затронула ли проблема трудовой миграции банковскую систему, в которой после чистки масса людей остались без работы? Вы уже испытываете кадровый голод?

Конечно. И с этим надо бороться. Это явление есть и в других европейских странах, но поток трудовых мигрантов из Украины, к примеру, в три раза выше, чем из Венгрии. Для решения этой проблемы в отношении квалифицированных специалистов нужно повышать зарплату до уровня Польши, минус 20-25%. То есть, если в Польше такой сотрудник получает тысячу евро, у нас он должен получать около 800 евро. Это – главный вызов любому менеджеру в украинском бизнесе.

Возможно, есть менее квалифицированные позиции, в которых нереально конкурировать с польской заработной платой на данном этапе экономического развития. В таких случаях нам необходимо изменить подход, список возможных решений можно сгруппировать в две категории: повышение эффективности, улучшение процессов, автоматизация или адаптация нашей практики найма и обучения к очень высокой текучести кадров.

И тут важна не только достойная зарплата, но и условия труда. Людям нужно предлагать интересную работу, в том числе возможность развиваться. К примеру, мы придерживаемся определенной доли внутренних назначений, предпочитая искать претендентов на руководящие должности внутри банка, а не на рынке. Нужно понимать, что в Польше такие перспективы для украинцев вряд ли будут.

Что будет с украинской банковской системой лет через пять?

В отношении внутренних процессов в банковской системе: два года банкиры совместно с Нацбанком реализовывали проект «Paperless» - замена бумажного документооборота электронным. В его рамках регулятор значительно улучшил нормативную базу, учитывая пожелания банков. И сейчас есть почва, на которой каждый банк может выбрать для себя идеальное решение. Думаю, позитивные изменения в этом направлении продолжатся, эффективность банковских процессов будет расти.

Что касается ощущений клиентов банков, то, по моим ожиданиям, банковские сервисы станут для них еще более удобными. В настоящее время любое новое решение на рынке нацелено на повышение удобства. К примеру, Apple Pay разрабатывает решение, чтобы можно было оплачивать, даже не включая телефон и не открывая приложение.

Являясь клиентом нашего банка, можно открыть депозит или отправить платеж в электронном банкинге, просто перетянув один счет на другой за пять-десять секунд, не посещая отделение. Но для первоначального установления отношений потребуется разово посетить отделение, поскольку банк обязан идентифицировать клиента. Этот процесс вряд ли изменится, и даже наоборот, согласно мировой тенденции, станет более серьезным. К примеру, в Венгрии требуется повторная идентификация клиента с помощью мобильных операторов по телефону ежегодно.

Возможно, банки будут активнее использовать внедряемую Нацбанком систему BankID - удаленная идентификация клиентов посредством обмена информацией о них между банками. Это - хорошая идея, но ее реализация пока слишком сложная. У клиента должна быть электронная цифровая подпись, чего у обычного физического лица нет.

Как клиенты застрахованы от утечки персональной информации с развитием новейших технологий?

Утечка информации возможна при размещении своих данных на любых сайтах. Пример из другой области - когда вы ходите пешком, нет никакой гарантии, что вас не собьет машина. Не запрещать же по этой причине дорожное движение? Риск есть всегда. Мы тратим огромные деньги на информационную безопасность, борьбу с мошенниками. Когда-то более важным вопросом была физическая безопасность, теперь – информационная.

Останется ли традиционный банкинг для недоверчивых клиентов, предпочитающих живое общение?

Пока у клиентов банков будет потребность в физическом контакте – классические отделения останутся. К примеру, одна моя знакомая заранее покупает билеты в кино в кассе кинотеатра, потом возвращается домой, затем идет в кино. Хотя она спокойно может купить билеты за пару кликов в интернете. Но есть люди, которые предпочитают покупку билетов в кассе.

К тому же, в Украине еще высокая доля операций с наличностью, и это требует физического присутствия в банке. Пока меры НБУ по снижению расчетов наличными особо не влияют на поведение украинцев. Традиционные отделения останутся, но роль их сотрудников изменится - повысится фактор консультационных, инвестиционных услуг.

Ольга Гордиенко