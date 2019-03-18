Fitch подтвердил рейтинги Киева и Харькова

По информации агентства, в случае снижения суверенного рейтинга Украины аналогичным образом будут снижены рейтинги городов.

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента городов Киев и Харьков в иностранной и национальной валюте на уровне «B-» со стабильным прогнозом.

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Как сообщается на сайте агентства, долгосрочный рейтинг Киева по национальной шкале подтвержден на уровне «A (ukr)», Харькова - «AA-(ukr)». Прогнозы по этим рейтингам также стабильные.

По информации агентства, в случае снижения суверенного рейтинга Украины аналогичным образом будут снижены рейтинги городов.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch 11 марта подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте на уровне «B-» со стабильным прогнозом.