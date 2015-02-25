Гривня на межбанке "укрепилась" до 32,10 за доллар

В среду, 25 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 28,00/32,10 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 12:30 составил 24,0000 грн/долл., к этому часу было заключено два соглашения, объем торгов составил 0,17 млн долл.

Котировки гривни по отношению к евро установились на уровне 36,16/37,86 грн/евро, по отношению к российскому рублю 0,44/0,51 грн/рубль. Собеседник агентства отметил, что торги на рынке фактически отсутствуют из-за постановления Национального банка Украины, запрещающего до 27 февраля уполномоченным банкам покупать валюту по поручению клиентов.

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Как сообщал УНИАН, во вторник, 24 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке понизились до 32,00/33,50 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По словам собеседника агентства, спрос превышал предложение, некоторые сделки шли по курсу 34,00 грн/долл., но они были единичные.