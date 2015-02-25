Яценюк: валюта в стране есть, но ее покупают для спекулятивных целей

Объем торгов на межбанковском валютном рынке Украины за последние 9 месяцев составил порядка 51,5 млрд долл., что свидетельствует о наличии достаточного количества валюты в стране и означает, что часть валюты покупается и продается в спекулятивных целях, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Сегодня утром я узнал о том, что Национальный банк Украины самостоятельно, как обычно, без каких-либо консультаций принял решение о закрытии межбанковского валютного рынка, - сказал Яценюк. - Это точно не прибавляет стабильности национальной денежной единице, за которую отвечает Национальный банк. И эта ситуация имеет очень сложное и негативное влияние на экономику страны».

Яценюк подчеркнул, что с самого утра в правительстве ведутся совещания о том, чтобы оценить, что происходит на межбанковском валютном рынке, который контролирует Нацбанк, и какие тенденции на рынке. «Я бы начал с общего объема валюты. За 9 месяцев последних на финансовом рынке страны было продано 51,5 млрд долл. Это почти десятикратная сумма относительно всего объема золотовалютных резервов. Рынок наполнен долларами. Ежедневно, из открытых источников известно, общий объем купли-продажи иностранной валюты в среднем от 100 до 170 млн долл. Это означает, что валюта в стране есть, - подчеркнул глава правительства. - И это означает, что часть валюты покупается и покупалась с целью проведения спекулятивных операций - чтобы купить по низкому курсу, а потом продать по высокому».

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При этом Яценюк напомнил, что правительство не раз советовало Нацбанку взять ситуацию под контроль. «Чтобы не выгоняли валюту за границу по так называемым импортным контрактам, якобы под покупку товаров, а потом эти товары ни через 30, ни через 60 дней не приходят, но валюту держат за границей, чтобы дождаться более высокого курса», - отметил глава правительства.

Как сообщил УНИАН, 25 февраля Национальный банк Украины своим постановлением ввел временный – сроком до 27 февраля – запрет уполномоченным банкам покупать валюту по поручению клиентов, в том числе по ранее поданным заявкам. По мнение экспертов, такое решение фактически остановило межбанковский валютный рынок в стране. Постановление вступило в силу с момента опубликования.

Ранее Нацбанк также ввел ряд ограничений по выполнению импортных контрактов. В частности, в рамках осуществления контроля за импортными операциями и недопущения фиктивных импортных операций, НБУ ввел обязательную проверку импортных контрактов на сумму свыше 50 тыс. долларов. Кроме того, Нацбанк ввел обязательное оформление аккредитива для выполнения импортного контракта с предоплатой на сумму свыше 500 тыс. долл. Как подчеркнула глава НБУ Валерия Гонтарева, поводом к озвученным ограничениям стал анализ ситуации на валютном рынке и анализ экспортно-импортных операций. Гонтарева рассказала, что анализ показал рост предоплат по импортным контрактам, причем зачастую - без ввоза товаров в страну. Таким образом, Нацбанк принял решение усилить контроль над импортными операциями, в том числе имеющим признаки фиктивности.