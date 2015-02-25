Нацбанк повысил официальный курс гривни еще на 25 копеек

Национальный банк Украины сегодня, 25 февраля, с 14:00 установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,0406 грн/долл., что на 25 копеек выше курса на уровне 28,2912 грн/долл., установленного вчера, 24 февраля, сообщается на сайте регулятора.

Согласно обновленному официальному курсу, с начала этого года гривня подешевела по отношению к доллару в 1,8 раза, или на 12,28 грн.

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Средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке, по данным НБУ, на 13:30 вырос до 22,9945 грн/долл., было заключено 9 соглашений на 0,57 млн грн.

Котировки на межбанковском валютном рынке, по данным дилеров банков, к этому часу достигали 24,00/30,00 грн/долл.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины своим постановлением ввел временный – сроком до 27 февраля – запрет уполномоченным банкам покупать валюту по поручению клиентов, в том числе по ранее поданным заявкам.